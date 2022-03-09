Центробанк РФ ужесточил правила выдачи валюты россиянам. Что нужно знать?



В ночь с 8 на 9 марта 2022 года Центральный банк России принял новые временные правила, регулирующие выдачу валюты россиянам. Об этом ведомство сообщило



Такие новости могут вызывать панику, ведь каждое ограничение в текущей обстановке — это очередная капля в «бездну отчаяния». Но по поводу новых правил о валюте переживать особо не стоит. Давайте разбираться.



1. Сроки действия



ЦБ РФ ввел новые правила с 9 марта по 9 сентября 2022 года — то есть, они будут действовать в ближайшие полгода. Будут ли они продлены после 9 сентября, покажет обстановка в мире и состояние российской экономики.



2. Что с моей безналичной валютой?



Ничего. Центробанк РФ заверил, что все валютные счета и вклады учтены и защищены, деньги не пропадут, их никто не изымет. Условия по счетам и вкладам граждан не изменились, можно продолжать хранить валюту в банках, как и раньше. Проценты согласно тарифам тоже будут исправно начисляться.



Если вы хотите открыть новый валютный счет или вклад, то сделать это можно. Только снять с них валюту пока не получится — точнее, деньги вы получите, но конвертированные в рубль. Это касается счетов и вкладов, которые будут открыты после 8 марта 2022 года.



3. Какую валюту можно снять?



Начиная с сегодняшнего дня, снять со своего счета или вклада можно только доллары США. Если ваши деньги хранятся в другой валюте, то в момент выдачи наличных они будут конвертированы в USD по текущему рыночному курсу.



Ну и, разумеется, рубли вы можете снимать в неограниченном количестве.







4. Сколько валюты можно снять?



Здесь разделим вопрос на две части.

Во-первых, если вы имеете безналичную валюту и хотите получить именно наличную — то есть бумажные доллары США — то можно снять с карты или счета максимум $10 тысяч. Если вы снимаете со счета в евро или фунтах, то деньги конвертируются в USD до эквивалента в $10 тысяч и будут выданы вам «наличкой».

Во-вторых, если вы просто хотите забрать деньги со вклада или счета, то $10 тысяч можно снять в долларах, а оставшуюся сумму — в рублях, после конвертации. Рубли можно снимать в неограниченном количестве. ОБНОВЛЕНО: Если у вас есть несколько валютных счетов/вкладов в разных банках, то каждый банк выдаст вам до $10 тысяч. То есть, суммарно вы можете получить более $10 тысяч, если получаете наличные в разных учреждениях.



5. Где получить наличную валюту?



«Бумажные» доллары США можно забрать только в кассах банков. Центробанк ничего не пишет относительно банкоматов (например, Тинькофф умеет выдавать валюту с карт), поэтому можно предположить, что в российском банкомате снять наличные USD будет нельзя. Как только появятся подробности — мы дополним материал, заглядывайте.



ОБНОВЛЕНО: Тинькофф пояснил, что его банкоматы официально считаются полноценными банковскими отделениями, поэтому они продолжают выдавать валюту на территории России.











6. Как угадать курс для снятия наличных? Он же постоянно растет!



К сожалению, никак. Курс конвертации ваших средств рассчитывается на момент выдачи наличных, и угадать его не получится. Поэтому, если не хотите потерять на курсе, то лучше снимать деньги в той валюте, в которой они сейчас лежат на счету или вкладе, без конвертации.



Но здесь есть и плюсы. По новым правилам банки обязаны конвертировать ваши деньги по рыночному, а не по собственному коммерческому курсу, который всегда менее выгоден.



ОБНОВЛЕНО: ЦБ РФ пояснил, что рыночный курс — это, по сути, официальный курс Центробанка России; его можно узнать на официальном сайте ведомства; формируется он на основании биржевых торгов в предыдущие сутки.



7. А что с банковскими ячейками?



Новые правила никак не касаются содержимого банковских ячеек. Валюту в них можно забрать в любом количестве и в любой момент, на свое усмотрение. Пока нет новых проектов по регулированию этой области.



8. Как мне поменять рубли на доллары США для поездки?



С сегодняшнего дня банкам запрещено продавать гражданам наличную валюту. Это значит, что наличные рубли на наличные доллары США (и любую другую валюту) вам сейчас не поменяет ни один банк. При этом в обратном направлении — валюту на рубли — поменять можно в любом объеме.



Если у вас нет валютного банковского счета или вклада, то единственный вариант получить на руки USD — снять их с карты «МИР» в банкоматах тех стран, где работает российская платежная система. По этому вопросу



ОБНОВЛЕНО: Безналичная конвертация из рублей в валюту (например, в Тинькофф-банке со счета на счет) всё еще возможна, но снять полученную после 9 марта валюту не получится. Снять эти деньги можно, конвертировав их обратно в рубли.







Центробанк РФ сообщает, что новые правила введены из-за зарубежных санкций. Получать валюту для нужд страны стало проблематично, поэтому приходится идти на ограничительные меры и предотвратить вывоз наличной валюты из России.

В ночь с 8 на 9 марта 2022 года Центральный банк России принял новые временные правила, регулирующие выдачу валюты россиянам. Об этом ведомство сообщило в своем официальном Telegram-канале Такие новости могут вызывать панику, ведь каждое ограничение в текущей обстановке — это очередная капля в «бездну отчаяния». Но по поводу новых правил о валюте переживать особо не стоит. Давайте разбираться.ЦБ РФ ввел новые правила с 9 марта по 9 сентября 2022 года — то есть, они будут действовать в ближайшие полгода. Будут ли они продлены после 9 сентября, покажет обстановка в мире и состояние российской экономики.Ничего. Центробанк РФ заверил, что все валютные счета и вклады учтены и защищены, деньги не пропадут, их никто не изымет. Условия по счетам и вкладам граждан не изменились, можно продолжать хранить валюту в банках, как и раньше. Проценты согласно тарифам тоже будут исправно начисляться.Если вы хотите открыть новый валютный счет или вклад, то сделать это можно. Только снять с них валюту пока не получится — точнее, деньги вы получите, но конвертированные в рубль. Это касается счетов и вкладов, которые будут открыты после 8 марта 2022 года.Начиная с сегодняшнего дня, снять со своего счета или вклада можно только доллары США. Если ваши деньги хранятся в другой валюте, то в момент выдачи наличных они будут конвертированы в USD по текущему рыночному курсу.Ну и, разумеется, рубли вы можете снимать в неограниченном количестве.Здесь разделим вопрос на две части.Если у вас есть несколько валютных счетов/вкладов в разных банках, то. То есть, суммарно вы можете получить более $10 тысяч, если получаете наличные в разных учреждениях.«Бумажные» доллары США можно забрать только в кассах банков. Центробанк ничего не пишет относительно банкоматов (например, Тинькофф умеет выдавать валюту с карт), поэтому можно предположить, что в российском банкомате снять наличные USD будет нельзя. Как только появятся подробности — мы дополним материал, заглядывайте.Тинькофф пояснил, что его банкоматы официально считаются полноценными банковскими отделениями, поэтому они продолжают выдавать валюту на территории России.К сожалению, никак. Курс конвертации ваших средств рассчитывается на момент выдачи наличных, и угадать его не получится. Поэтому, если не хотите потерять на курсе, то лучше снимать деньги в той валюте, в которой они сейчас лежат на счету или вкладе, без конвертации.Но здесь есть и плюсы. По новым правилам банки обязаны конвертировать ваши деньги по рыночному, а не по собственному коммерческому курсу, который всегда менее выгоден.ЦБ РФ пояснил, что рыночный курс — это, по сути, официальный курс Центробанка России; его можно узнать на официальном сайте ведомства; формируется он на основании биржевых торгов в предыдущие сутки.Новые правила никак не касаются содержимого банковских ячеек. Валюту в них можно забрать в любом количестве и в любой момент, на свое усмотрение. Пока нет новых проектов по регулированию этой области.С сегодняшнего дня банкам запрещено продавать гражданам наличную валюту. Это значит, что наличные рубли на наличные доллары США (и любую другую валюту) вам сейчас не поменяет ни один банк. При этом в обратном направлении — валюту на рубли — поменять можно в любом объеме.Если у вас нет валютного банковского счета или вклада, то единственный вариант получить на руки USD — снять их с карты «МИР» в банкоматах тех стран, где работает российская платежная система. По этому вопросу у нас есть другая подробная статья вот здесь Безналичная конвертация из рублей в валюту (например, в Тинькофф-банке со счета на счет) всё еще возможна, но снять полученную после 9 марта валюту не получится. Снять эти деньги можно, конвертировав их обратно в рубли.Центробанк РФ сообщает, что новые правила введены из-за зарубежных санкций. Получать валюту для нужд страны стало проблематично, поэтому приходится идти на ограничительные меры и предотвратить вывоз наличной валюты из России.

«Поступление долларов в страну ограничено санкциями, и это единственная причина специальных мер, связанных с продажей банками наличной иностранной валюты»

Мы продолжаем следить за подробностями новых правил обращения валюты в России и будем дополнять этот материал по необходимости. Сохраните его в закладки, чтобы не потерять.