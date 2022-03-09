Центробанк РФ ужесточил правила выдачи валюты россиянам. Что нужно знать?

В ночь с 8 на 9 марта 2022 года Центральный банк России принял новые временные правила, регулирующие выдачу валюты россиянам. Об этом ведомство сообщило в своем официальном Telegram-канале.
Такие новости могут вызывать панику, ведь каждое ограничение в текущей обстановке — это очередная капля в «бездну отчаяния». Но по поводу новых правил о валюте переживать особо не стоит. Давайте разбираться.
1. Сроки действия
ЦБ РФ ввел новые правила с 9 марта по 9 сентября 2022 года — то есть, они будут действовать в ближайшие полгода. Будут ли они продлены после 9 сентября, покажет обстановка в мире и состояние российской экономики.
2. Что с моей безналичной валютой?
Ничего. Центробанк РФ заверил, что все валютные счета и вклады учтены и защищены, деньги не пропадут, их никто не изымет. Условия по счетам и вкладам граждан не изменились, можно продолжать хранить валюту в банках, как и раньше. Проценты согласно тарифам тоже будут исправно начисляться.
Если вы хотите открыть новый валютный счет или вклад, то сделать это можно. Только снять с них валюту пока не получится — точнее, деньги вы получите, но конвертированные в рубль. Это касается счетов и вкладов, которые будут открыты после 8 марта 2022 года.
3. Какую валюту можно снять?
Начиная с сегодняшнего дня, снять со своего счета или вклада можно только доллары США. Если ваши деньги хранятся в другой валюте, то в момент выдачи наличных они будут конвертированы в USD по текущему рыночному курсу.
Ну и, разумеется, рубли вы можете снимать в неограниченном количестве.
4. Сколько валюты можно снять?
Здесь разделим вопрос на две части.
- Во-первых, если вы имеете безналичную валюту и хотите получить именно наличную — то есть бумажные доллары США — то можно снять с карты или счета максимум $10 тысяч. Если вы снимаете со счета в евро или фунтах, то деньги конвертируются в USD до эквивалента в $10 тысяч и будут выданы вам «наличкой».
- Во-вторых, если вы просто хотите забрать деньги со вклада или счета, то $10 тысяч можно снять в долларах, а оставшуюся сумму — в рублях, после конвертации. Рубли можно снимать в неограниченном количестве.
5. Где получить наличную валюту?
«Бумажные» доллары США можно забрать только в кассах банков. Центробанк ничего не пишет относительно банкоматов (например, Тинькофф умеет выдавать валюту с карт), поэтому можно предположить, что в российском банкомате снять наличные USD будет нельзя. Как только появятся подробности — мы дополним материал, заглядывайте.
ОБНОВЛЕНО: Тинькофф пояснил, что его банкоматы официально считаются полноценными банковскими отделениями, поэтому они продолжают выдавать валюту на территории России.
6. Как угадать курс для снятия наличных? Он же постоянно растет!
К сожалению, никак. Курс конвертации ваших средств рассчитывается на момент выдачи наличных, и угадать его не получится. Поэтому, если не хотите потерять на курсе, то лучше снимать деньги в той валюте, в которой они сейчас лежат на счету или вкладе, без конвертации.
Но здесь есть и плюсы. По новым правилам банки обязаны конвертировать ваши деньги по рыночному, а не по собственному коммерческому курсу, который всегда менее выгоден.
ОБНОВЛЕНО: ЦБ РФ пояснил, что рыночный курс — это, по сути, официальный курс Центробанка России; его можно узнать на официальном сайте ведомства; формируется он на основании биржевых торгов в предыдущие сутки.
7. А что с банковскими ячейками?
Новые правила никак не касаются содержимого банковских ячеек. Валюту в них можно забрать в любом количестве и в любой момент, на свое усмотрение. Пока нет новых проектов по регулированию этой области.
8. Как мне поменять рубли на доллары США для поездки?
С сегодняшнего дня банкам запрещено продавать гражданам наличную валюту. Это значит, что наличные рубли на наличные доллары США (и любую другую валюту) вам сейчас не поменяет ни один банк. При этом в обратном направлении — валюту на рубли — поменять можно в любом объеме.
Если у вас нет валютного банковского счета или вклада, то единственный вариант получить на руки USD — снять их с карты «МИР» в банкоматах тех стран, где работает российская платежная система. По этому вопросу у нас есть другая подробная статья вот здесь.
ОБНОВЛЕНО: Безналичная конвертация из рублей в валюту (например, в Тинькофф-банке со счета на счет) всё еще возможна, но снять полученную после 9 марта валюту не получится. Снять эти деньги можно, конвертировав их обратно в рубли.
Центробанк РФ сообщает, что новые правила введены из-за зарубежных санкций. Получать валюту для нужд страны стало проблематично, поэтому приходится идти на ограничительные меры и предотвратить вывоз наличной валюты из России.
«Поступление долларов в страну ограничено санкциями, и это единственная причина специальных мер, связанных с продажей банками наличной иностранной валюты»
Мы продолжаем следить за подробностями новых правил обращения валюты в России и будем дополнять этот материал по необходимости. Сохраните его в закладки, чтобы не потерять.