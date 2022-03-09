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Центробанк РФ ужесточил правила выдачи валюты россиянам. Что нужно знать?

Олег
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Доллары


В ночь с 8 на 9 марта 2022 года Центральный банк России принял новые временные правила, регулирующие выдачу валюты россиянам. Об этом ведомство сообщило в своем официальном Telegram-канале.

Такие новости могут вызывать панику, ведь каждое ограничение в текущей обстановке — это очередная капля в «бездну отчаяния». Но по поводу новых правил о валюте переживать особо не стоит. Давайте разбираться.

1. Сроки действия

ЦБ РФ ввел новые правила с 9 марта по 9 сентября 2022 года — то есть, они будут действовать в ближайшие полгода. Будут ли они продлены после 9 сентября, покажет обстановка в мире и состояние российской экономики.

2. Что с моей безналичной валютой?

Ничего. Центробанк РФ заверил, что все валютные счета и вклады учтены и защищены, деньги не пропадут, их никто не изымет. Условия по счетам и вкладам граждан не изменились, можно продолжать хранить валюту в банках, как и раньше. Проценты согласно тарифам тоже будут исправно начисляться.

Если вы хотите открыть новый валютный счет или вклад, то сделать это можно. Только снять с них валюту пока не получится — точнее, деньги вы получите, но конвертированные в рубль. Это касается счетов и вкладов, которые будут открыты после 8 марта 2022 года.

3. Какую валюту можно снять?

Начиная с сегодняшнего дня, снять со своего счета или вклада можно только доллары США. Если ваши деньги хранятся в другой валюте, то в момент выдачи наличных они будут конвертированы в USD по текущему рыночному курсу.

Ну и, разумеется, рубли вы можете снимать в неограниченном количестве. 

Денги

4. Сколько валюты можно снять?

Здесь разделим вопрос на две части.
  • Во-первых, если вы имеете безналичную валюту и хотите получить именно наличную — то есть бумажные доллары США — то можно снять с карты или счета максимум $10 тысяч. Если вы снимаете со счета в евро или фунтах, то деньги конвертируются в USD до эквивалента в $10 тысяч и будут выданы вам «наличкой».
  • Во-вторых, если вы просто хотите забрать деньги со вклада или счета, то $10 тысяч можно снять в долларах, а оставшуюся сумму — в рублях, после конвертации. Рубли можно снимать в неограниченном количестве.
ОБНОВЛЕНО: Если у вас есть несколько валютных счетов/вкладов в разных банках, то каждый банк выдаст вам до $10 тысяч. То есть, суммарно вы можете получить более $10 тысяч, если получаете наличные в разных учреждениях. 

5. Где получить наличную валюту?

«Бумажные» доллары США можно забрать только в кассах банков. Центробанк ничего не пишет относительно банкоматов (например, Тинькофф умеет выдавать валюту с карт), поэтому можно предположить, что в российском банкомате снять наличные USD будет нельзя. Как только появятся подробности — мы дополним материал, заглядывайте. 

ОБНОВЛЕНО: Тинькофф пояснил, что его банкоматы официально считаются полноценными банковскими отделениями, поэтому они продолжают выдавать валюту на территории России. 



Баксы

6. Как угадать курс для снятия наличных? Он же постоянно растет!

К сожалению, никак. Курс конвертации ваших средств рассчитывается на момент выдачи наличных, и угадать его не получится. Поэтому, если не хотите потерять на курсе, то лучше снимать деньги в той валюте, в которой они сейчас лежат на счету или вкладе, без конвертации.

Но здесь есть и плюсы. По новым правилам банки обязаны конвертировать ваши деньги по рыночному, а не по собственному коммерческому курсу, который всегда менее выгоден. 

ОБНОВЛЕНО: ЦБ РФ пояснил, что рыночный курс — это, по сути, официальный курс Центробанка России; его можно узнать на официальном сайте ведомства; формируется он на основании биржевых торгов в предыдущие сутки. 

7. А что с банковскими ячейками?

Новые правила никак не касаются содержимого банковских ячеек. Валюту в них можно забрать в любом количестве и в любой момент, на свое усмотрение. Пока нет новых проектов по регулированию этой области.

8. Как мне поменять рубли на доллары США для поездки?

С сегодняшнего дня банкам запрещено продавать гражданам наличную валюту. Это значит, что наличные рубли на наличные доллары США (и любую другую валюту) вам сейчас не поменяет ни один банк. При этом в обратном направлении — валюту на рубли — поменять можно в любом объеме.

Если у вас нет валютного банковского счета или вклада, то единственный вариант получить на руки USD — снять их с карты «МИР» в банкоматах тех стран, где работает российская платежная система. По этому вопросу у нас есть другая подробная статья вот здесь

ОБНОВЛЕНО: Безналичная конвертация из рублей в валюту (например, в Тинькофф-банке со счета на счет) всё еще возможна, но снять полученную после 9 марта валюту не получится. Снять эти деньги можно, конвертировав их обратно в рубли. 

МИР

Центробанк РФ сообщает, что новые правила введены из-за зарубежных санкций. Получать валюту для нужд страны стало проблематично, поэтому приходится идти на ограничительные меры и предотвратить вывоз наличной валюты из России.
«Поступление долларов в страну ограничено санкциями, и это единственная причина специальных мер, связанных с продажей банками наличной иностранной валюты»
Мы продолжаем следить за подробностями новых правил обращения валюты в России и будем дополнять этот материал по необходимости. Сохраните его в закладки, чтобы не потерять.



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Источник:
Центробанк РФ
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Комментарии

+25
crubs
9 сентября переведут баксы на счетах в рубли по актуальному курсу. очевидно же
Сегодня в 01:27
#
+1
Grealex
Еще и деньги вам вернуть, валюту какую-то? Хрен вам. Забирайте деревянные, которые через месяц ничего не будут стоить и радуйтесь.
Вчера в 21:02
#
SithV
+344
SithV
«Центробанк РФ заверил…»
Ага, они 2 недели назад весь мир заверяли что у них просто учения, и посмотрите что вышло. Но вариантов у нас в любом случае нет.
9 марта 2022 в 13:44
#
toZen
+34
toZen SithV
Осторожней, меня за такие высказывания (правда в эмоциональной форме, но со звёздочками) отправили в бан на 24 часа.
Правильно сказал Юра Шевчук «Если правду приходится говорить шёпотом, то страну захватили враги!»
Сегодня в 11:30
#
luntik
–6
luntik
Приложение почините, а потом рассказывайте что нам нужно знать, а то дальше заголовка не видно нихрена
9 марта 2022 в 11:51
#
kardigan
+1145
kardigan luntik
Нужно удалить приложение и вновь закачать его и всё заработает. Ну и авторизоваться конечно.
9 марта 2022 в 12:20
#
+3
bagdan1978 luntik
Удали и загрузи заново
9 марта 2022 в 12:22
#
+5
pincher
Максимум $10 тысяч за какой период?
9 марта 2022 в 11:50
#
Олег Воронин
+520
Олег Воронин pincher
На время действия новых правил (до 9 сентября)
9 марта 2022 в 12:07
#
+5
Ufoer Олег Воронин
Сделайте пожалуйста отдельную новость, что для того что бы починить приложение его надо переустановить. Куча народу мучается, я сам только утром случайно увидел коммент с решением.
9 марта 2022 в 12:15
#
–36
Snowden Ufoer
друг, сам тоже вчера тут на коммент наткнулся, удалить и заново скачать. До этого через ноут сидел. Чтоб оповещать народ отдельной статьёй эт же надо додуматься. Пускай и дальше мучаются , зачем нам редакции оповещение делать.
9 марта 2022 в 12:55
#
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