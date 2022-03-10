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Россия Украина Sony PlayStation 5

Успели купить Sony PlayStation 5? Компания уходит из России

Олег
3083

PS5


Компания Sony объявила, что останавливает свой бизнес в России. Об этом сообщает CNSC со ссылкой на заявление представителей компании.

Согласно источнику, Sony приостанавливает поставки и продажу своих консолей PlayStation 5, а также собственного программного обеспечения. К последней категории относятся и эксклюзивные игры производства Sony — например, будущая Gnad Turismo 7 в РФ не выйдет. Кроме того, PlayStation Store тоже в скором времени окажется недоступен на территории нашей страны. Sony четко дала понять, что прекращает работу в России из-за событий в Украине. 

Nintendo

Подобное решение приняла и компания Nintendo, согласно японскому изданию Nikkei. Nintendo сообщает, что поставки консолей прекращаются из-за проблем с логистикой, а также невозможностью нормально принимать и проводить платежи в рублях. Напомним, что с Россией отказались работать ряд платежных систем, среди которых Visa и MasterCard. Сейчас консоли Switch можно найти у российских продавцов, который успели закупить их «про запас» до событий конца февраля. Кроме того, Nintendo отложила релиз Adwance Wars 1+2: Re-Boot Camp по всему миру.

Ранее мы рассказали, какие ограничения российские власти ввели на оборот валюты в стране, и как получить свои деньги у банка. 



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Источник:
CNBC
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Комментарии

+121
Paspartu
Удивительно, как люди умудряются найти плюсы в том, что мы в жопе 😄
Сегодня в 14:20
#
kardigan
+1133
kardigan Paspartu
Именно это и определяет, что ты за типаж:оптимст, или писсемис.
Рано, или поздно, нам всем придётся выбрать сторону.
Сегодня в 14:32
#
+8
djFynjy
А не пох на все эти уходы? Вот правда, продукцией ушедших сколько процентов насления пользовались? Только объективно! С учётом не только городов миллионников!
Лично я только в икее 2 раза покупал аккумуляторы, 3 и 4 года назад. И всё! Мак и прочие не переношу, мне не вкусно, Диоры и прочие лабутены не ношу, на ламбе не езжу. За границу тоже не летаю. Не потому, что денег нет, а просто не хочу. Вместо прокачивания персонажей в играх прокачиваю себя и своих детей.
Так что даже хз… не ударили они по мне, эти санкции.
Сегодня в 11:26
#
Олег Воронин
+520
Олег Воронин djFynjy
А по мне ударили. Я из поселка 9-тысячника, а до этого из города 60-тысячника. Я бываю за границей, в том числе с использованием авиации, плачу там в магазинах за еду и снимаю там наличные. Я пользуюсь зарубежными подписками и плачу на зарубежных сайтах.

А еще абсолютно всё, что я покупаю в России, зависит от курса доллара, который был 75, а стал 120. И теперь я буду покупать это всё ровно на столько процентов дороже.

«Смотрите глубже, сестра» (с) лучше думать, чем не думать.
Сегодня в 11:37
#
+8
djFynjy Олег Воронин
Лично по себе соглашусь только с курсом доллара и ценами. Остальное не про меня.
Сегодня в 12:01
#
kardigan
+1133
kardigan Олег Воронин
Олег расслабься. Уже никуда лететь не придётся. Так что не переживай.
Хочешь, я тебя на пасеку к бате устрою.
Реально будешь пользу приносить. Мёд ведь нужен.
Вы ведь только ноете, но ничего не делаете
Сегодня в 13:44
#
Олег Воронин
+520
Олег Воронин kardigan
Мы — это кто? «Пчелок» мне хватает в комментах, благодарю.
40 минут назад
#
+51
max8600
В Екатеринбурге с мая 2021 года хотел купить, при этом высматривал на сайте Сони и наших ретейлеров а теперь только на отпуск откладывать можно ;((
Сегодня в 09:12
#
+8
djFynjy Олег Воронин
Пляжи Анапы шикарны! :)
Сегодня в 11:27
#
+8
djFynjy Олег Воронин
Я езжу отдыхать летом ;)
Сегодня в 12:01
#
Олег Воронин
+520
Олег Воронин djFynjy
Летом там кошмар и ужас. Я сам из Краснодарского края, жил в Анапе несколько лет. Зимой приятно, можно погулять, и людей не так много. Вообще терпеть не могу наши курортные города летом, это просто сплошное унижение всех органов чувств
Сегодня в 13:09
#
+8
djFynjy Олег Воронин
У меня не такая ранимая душа ;)
Сегодня в 13:51
#
+479
alania_07 djFynjy
👍🏾😂
54 минуты назад
#
S.T.A.L.K.E.R.
+82
S.T.A.L.K.E.R.
Это сейчас по***б был по поводу успели купить ?! 🤨🤨🤨
Их итак то хрен найдешь днём с огнём по РРЦ цене, так ещё и уход точно не повлияет на доступность
Сегодня в 09:08
#
+73
Carter_Mayers
Всё, ни магазин игр, ни вкладка PS Plus не работают больше, пишет: Операции в PlayStation Store приостановлены. А PS Plus пишет: Что-то пошло не так. Ранее скаченные или купленные игры, можно играть и запускаются без проблем, только что проверил. Но один хрен, запасов хватит на пару-тройку недель максимум. Жалею что не купил больше игр теперь вчера
Сегодня в 09:03
#
+479
alania_07 Carter_Mayers
Не ну если настолько все серьезно, что тебе теперь играть не во что будет то надо петицию в Кремль писать пусть сдаются. Займись спортом, заведи друзей, подружку, книжки почитай, дерево в конце концов посади хоть какая-то польза от тебя будет)
Сегодня в 09:10
#
+73
Carter_Mayers alania_07
Смейтесь хоть оборжитесь, если думаете что страны не зависят от частного бизнеса. Любая страна от него зависит и не важно что это автосервис от Михалыча, строительная компания или IT. В первую очередь люди теряют работу и отрицать это вообще бессмысленно. Тем, кто работал на всяких производствах или заводах, вообще сейчас не смешно и не весело. Радости они не испытывают явно, как не испытывают и владельцы ТЦ и всякого рода бизнеса. Они не поблагодарят чиновников и руководство ни России ни Украины за то что произошло. Такое случается со странами, где только добывают природные ресурсы и ничего толком не создают. Тоже и касается Ирана и арабов, да и всех стран, кто живёт только на бизнесе за ресурсы природные. По сути это всё банановые республики, которые в случае санкций или чего-то подобного, откатится на годы назад. Сейчас правит миром экономика и бабки, запугивание и игра мускулами как в случае Китая, США и России уже не работает, времена изменились
Сегодня в 09:47
#
+479
alania_07 Carter_Mayers
А кто будет создавать если ты сутками играешь в игры??? Людям жрать скоро нечего будет, а ты только про свои приставки да игры ноешь. И таких большинство. Все хотят уехать где хорошо (только потом там тоже станет плохо). Но сделать хорошо у себя ни кому даже в голову не приходит. Зачем напрягаться когда можно с дивана покричать и валяться дальше. Можно послушать, что лично ты сделал для развития нашей страны?
Сегодня в 09:55
#
Олег Воронин
+520
Олег Воронин alania_07
Я сам вообще ни разу не фанат игр, но тут попахивает старшей возрастной категорией))))
Сегодня в 10:07
#
+479
alania_07 Олег Воронин
Я как раз игроман со стажем) Только это отдых и развлечение но ни как не смысл всей жизни как некоторые об это ноют.
Сегодня в 10:37
#
+73
Carter_Mayers alania_07
Может сам разберусь что мне делать? Без советов со стороны? Каждый сам для себя решает где ему быть, что делать, где работать. Напоминает нравоучение отца друга, который говорил: А какого хрена ты не работаешь на заводе? Только вот он сам там не работал никогда и вообще по другому профилю. Это так же «полезно» как когда говорят: Не служил в армии, значит не мужик. Вообще не считаю что кто-то должен погибать за политиков и амбиции руководства стран. Не важно где, в Белоруссии, Китае, США или любой другой стране. Если это не твоё призвание или ты не потомственный военный, то хренас два ты обязан пойти и подписать контракт например. Как любят говорить чиновники и депутаты от партии власти: Народ отдельно а мы отдельно. Вот и ради Бога, посмотрим сколько они протянут на Сбербе и Роснефти с Газпромом.
Сегодня в 10:24
#
+479
alania_07 Carter_Mayers
А как ты сам разберёшься если ты все время только ноешь тут про свои игры и приставки?😂😂😂 Ты типичный бездельник который живет за чей-то счёт с полной уверенностью что тебе все должны. Служить ты не обязан работать по ходу тоже да и вообще зачем напрягаться. И к стати на заводе я тоже не работал и в армии к сожалению служить не довелось. При этом работаю с 15 лет и все в этой жизни заработал лично. Ни у кого ни чего не просил. Так ты не ответил на мой вопрос « что ты лично сделал для нашей страны чтобы что-то от неё требовать?»
Сегодня в 10:50
#
+73
Carter_Mayers alania_07
Окей пап, спасибо, без твоего мудрого наставления, хрен бы решил как жить, что думать, за кого топить и как вообще существовать. Сына будешь или жену с дочерью поучать, мнение ничуть не изменилось и изменить его будут не в силах даже родственники. Не говоря уже о людях со стороны
час назад в 16:14
#
+73
Carter_Mayers alania_07
Ты кто такой, чтобы отчитаться перед тобой? Короче, дискуссия окончена, срач можно разводить ещё долго, не стоит засорять комменты, тут не флудильня
час назад в 16:16
#
+479
alania_07 Carter_Mayers
Какие дискуссии с тобой тут разводить? Там война идёт люди гибнут в том числе мирные а он сидит тут бл…ть про свои приставки и игры ноет. Многие людя прокормить себя и свои семьи скоро не смогут а у него игры видишь ли качаться перестали. Эгоистичный нахлебник которому кроме своего блага плевать на все. Вот такие как ты и погубят нашу страну. Ты готов свои булки раздвинуть перед кем угодно и пресмыкаться лишь бы тебе интернет с тиктоком да приставку не вырубили. Сиди и скули дальше
56 минут назад
#
kardigan
+1133
kardigan Carter_Mayers
Поверь мне на слово:протянут и ещё как. Россия самодостаточна в принципе-есть обсалютно все ресурсы от а, до я .
Просто нужно ими грамотно пользоваться. Хотелось бы чтоб наконец эти зал.. со стороны нато , подтолкнули страну на возраждение своих производств, а не только военных свершений.
Сегодня в 10:53
#
Олег Воронин
+520
Олег Воронин kardigan
«Обсалютно»…
«Об» и «салют»?…
Глагол «что сделают?» — «обсАлют» с ударением на «а»?
Хммм… Россия самодостаточна, да.
Сегодня в 11:33
#
+479
alania_07 Олег Воронин
Кузнецову и его коллегам почему не преподаёте уроки правописания ?😂😂😂
Сегодня в 11:42
#
Олег Воронин
+520
Олег Воронин alania_07
Зачем? В комментах их и без того достаточно полоскают 🤷‍♂️
Сегодня в 13:11
#
+479
alania_07 Олег Воронин
Согласен. Критиковать и хаить сейчас очень модно)
Сегодня в 13:13
#
kardigan
+1133
kardigan Олег Воронин
Я не претендую на знатока правописания. В этом ты прав.
Сегодня в 14:25
#
+9
brave111 alania_07
Долбаеб
Сегодня в 13:26
#
+479
alania_07 brave111
Кто-то просил чтоб ты представился? Тут самодеятельность не приветствуется.
Сегодня в 13:32
#
kardigan
+1133
kardigan alania_07
Да ладно. Новый герой. Поприветствуем!
Сегодня в 14:26
#
kardigan
+1133
kardigan
Счастливого пути sony. Надеюсь телек ещё протащит пятилетку, ну а потом пойду как батя мой пчел разводить.
Сегодня в 08:54
#
+73
Carter_Mayers
***ть, ну всё, ****ц, приплыли. Играть не во что будет, смотреть тоже, носить хрен что пойми. Бизнес в заднице, экономика там же, всё к чему более 20 лет шли за 11 дней просто не пойми где теперь. В общем как сказал один чел в инэте: Скоро будем играть на улице в палки. Понятно что кто родился в конце 80-х или ранее, те в своё время что только не делали и во что не играли, выбирать особо не приходилось. Но что подобное будет после 2019 года, представить было крайне сложно
Сегодня в 08:45
#
+479
alania_07 Carter_Mayers
Здоровее будешь.
Сегодня в 09:04
#
+479
alania_07 Carter_Mayers
Эххх отправить бы тебя на один денёк год так в 85-ый в какой нибудь двор к детворе поиграть с ними в эти самые палки. После этого ты бы передумал тратить жизнь в своей божественной приставке😄
Сегодня в 09:46
#
Олег Воронин
+520
Олег Воронин alania_07
А как же коровью лепеху на лопате подбрасывать?
Сегодня в 10:07
#
+1
NewTchnology Олег Воронин
Самое лучшее из лучших игр 🤣
Сегодня в 12:13
#
+73
Carter_Mayers alania_07
Не представляешь, сам родился в конце 80-х и в 90-е жил и видел как всё было и чем тогда занимались дети
Сегодня в 12:52
#
–42
Snowden Carter_Mayers
не ной, всё образуется. Главное питания и одежда. А на игры и что смотреть не так критично.
Сегодня в 10:24
#
+33
mr_twister Carter_Mayers
Ну, за просмотром можно обратиться к пиратам, за играми тоже, одежда и еда никуда не денется. Проблема лишь в том, что цены на всё вырастут. А вот то, что 30 лет наши бизнесмены и правительство так и не развили нормальный бизнес, предпочитая продавать сырьё и зарабатывать на курсах рубля не вкладывая деньги в развитие экономики и вывозя все деньги за рубеж, вот это проблема. Всё будет хорошо, ты главное не вешай нос.
Сегодня в 11:38
#
Seagull
+16
Seagull Carter_Mayers
Отставить панику! Всё будет хорошо!
Сегодня в 12:58
#
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