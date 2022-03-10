Успели купить Sony PlayStation 5? Компания уходит из России

Компания Sony объявила, что останавливает свой бизнес в России. Об этом сообщает CNSC со ссылкой на заявление представителей компании.
Согласно источнику, Sony приостанавливает поставки и продажу своих консолей PlayStation 5, а также собственного программного обеспечения. К последней категории относятся и эксклюзивные игры производства Sony — например, будущая Gnad Turismo 7 в РФ не выйдет. Кроме того, PlayStation Store тоже в скором времени окажется недоступен на территории нашей страны. Sony четко дала понять, что прекращает работу в России из-за событий в Украине.
Подобное решение приняла и компания Nintendo, согласно японскому изданию Nikkei. Nintendo сообщает, что поставки консолей прекращаются из-за проблем с логистикой, а также невозможностью нормально принимать и проводить платежи в рублях. Напомним, что с Россией отказались работать ряд платежных систем, среди которых Visa и MasterCard. Сейчас консоли Switch можно найти у российских продавцов, который успели закупить их «про запас» до событий конца февраля. Кроме того, Nintendo отложила релиз Adwance Wars 1+2: Re-Boot Camp по всему миру.
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