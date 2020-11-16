Реклама в iOS
Ранее устройства Xiaomi и Samsung осуждали из-за рекламы, которая встроена в оболочку устройств. Теперь рекламные сообщения появились в операционной системе iOS.

Apple встроила рекламу в различные разделы системных настроек своей мобильной операционки. Первым на это обратил внимание и рассказал в своем твиттере главный редактор сайта The Verge Том Уоррен. Купертиновцы в рекламных сообщениях предлагают подписаться на свои сервисы, среди которых Arcade или TV+, а также оформить программу расширенного гарантийного обслуживания AppleCare+

В ответах на твит Уоррена большинство пользователей сообщают, что проблема затронула только новые смартфоны Apple. Стоит отметить, что в реплаях также появились владельцы iPad, которые подтвердили наличие рекламы в операционной системе iPadOS. Если ваши iPhone уже начали показывать рекламу, то не забудьте рассказать нам об этом в комментариях.


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