I love getting Apple ads in my phone settings 🤢 pic.twitter.com/4qTDfX5L3C — Tom Warren (@tomwarren) November 15, 2020

Even though I’ve declined it, it remains there. This is on iPhone 12, but also now carries over to my iPad Pro (2nd Gen) pic.twitter.com/AvwbpbclaH — Ryan O'Donnell (@iamryanodonnell) November 15, 2020







Ранее устройства Xiaomi и Samsung осуждали из-за рекламы, которая встроена в оболочку устройств. Теперь рекламные сообщения появились в операционной системе iOS.Apple встроила рекламу в различные разделы системных настроек своей мобильной операционки. Первым на это обратил внимание и рассказал в своем твиттере главный редактор сайта The Verge Том Уоррен. Купертиновцы в рекламных сообщениях предлагают подписаться на свои сервисы, среди которых Arcade или TV+, а также оформить программу расширенного гарантийного обслуживания AppleCare+В ответах на твит Уоррена большинство пользователей сообщают, что проблема затронула только новые смартфоны Apple. Стоит отметить, что в реплаях также появились владельцы iPad, которые подтвердили наличие рекламы в операционной системе iPadOS. Если ваши iPhone уже начали показывать рекламу, то не забудьте рассказать нам об этом в комментариях.