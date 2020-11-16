Ранее устройства Xiaomi и Samsung осуждали из-за рекламы, которая встроена в оболочку устройств. Теперь рекламные сообщения появились в операционной системе iOS.
Apple встроила рекламу в различные разделы системных настроек своей мобильной операционки. Первым на это обратил внимание и рассказал в своем твиттере главный редактор сайта The Verge Том Уоррен. Купертиновцы в рекламных сообщениях предлагают подписаться на свои сервисы, среди которых Arcade или TV+, а также оформить программу расширенного гарантийного обслуживания AppleCare+
I love getting Apple ads in my phone settings 🤢 pic.twitter.com/4qTDfX5L3C— Tom Warren (@tomwarren) November 15, 2020
Could be worse… pic.twitter.com/kLy9ahh6Kx— Jonny (@Dewotter) November 15, 2020
Even though I’ve declined it, it remains there. This is on iPhone 12, but also now carries over to my iPad Pro (2nd Gen) pic.twitter.com/AvwbpbclaH— Ryan O'Donnell (@iamryanodonnell) November 15, 2020
В ответах на твит Уоррена большинство пользователей сообщают, что проблема затронула только новые смартфоны Apple. Стоит отметить, что в реплаях также появились владельцы iPad, которые подтвердили наличие рекламы в операционной системе iPadOS. Если ваши iPhone уже начали показывать рекламу, то не забудьте рассказать нам об этом в комментариях.
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Заменили жене айфон, в июне 2020, так у меня появилась вот такая фигня (фото), но рекламой я бы это не назвал.
Вот если бы там появился самсунг со своим галакси или того хуже банк с кредитной картой, вот тогда была бы беда.
А, ну да, всем же надо снимать видео в 4К, куда ж без этого...
Причём несколько лет я храню всего одну резервную копию, которая меньше 3 гигов. Никаких фото и документов.
На днях мне тоже пришло уведомление при том, что уже несколько лет храню на Айклауде сугубо только резервную копию. И все. Ни фото, ни документы, ничего.
Но я подозреваю, что Эппл не случайно выбрала такое время, после извещения гугла о том, что скоро облако их будет платными.
🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️
В этой ситуации на них может обратить внимание какой-нибудь европейский "фас", после чего обложат штрафами и сразу всё подобное исчезнет.
Ну какая же это реклама?
Больше похожа на рекомендацию или даже агитацию.
Вот когда будет вываливать банер на весь экран на котором крестик хрен найдёшь, амелиорации найдёшь то хрен нажмёшь , тогда и будем все дружно плевать в дисплеи)))