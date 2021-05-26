





Еще на прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что Apple работает над высокопроизводительной версией Mac mini с дополнительными портами и более мощным чипом M1X. И теперь мы можем взглянуть на его неофициальные рендеры, сделанные Яном Зельбо совместно с известным инсайдером Apple Джоном Проссером.По словам Проссера, новый топовый Mac mini будет иметь те же порты, которые в настоящее время доступны у Mac mini на базе Intel, включая четыре Thunderbolt, два USB-A, Ethernet и HDMI. А вот верхняя крышка изменится: инсайдер считает, что Apple «добавит красок» своему мини-ПК, по аналогии с 24'' iMac, сделав верх нового Mac mini «плексигласовым».Кроме того, из нового iMac в новый Mac mini перекочует и новый круглый разъем питания. Также, по данным Проссера, мини-ПК станет еще миниатюрнее, лишившись активного охлаждения. Напомним, что на данный момент Apple продает две версии Mac mini, с M1 и с процессорами Intel. Вполне возможно, что выпустив обновленный мини-ПК на M1X, компания избавится от версии на Intel за ненадобностью.