Apple готовит промежуточное, но важное обновление iOS

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Портал MacRumors поделился информацией о том, что компания Apple готовится выпустить небольшое обновление iOS 17.6.1 для всех совместимых моделей iPhone.Редакция MacRumors обнаружила в аналитических журналах посещений своего сайта следы устройств под управлением iOS 17.6.1. Уже известно, что прошивка получит номер сборки 21G93, но об изменениях пока нет информации. Скорее всего, Apple устранит некоторые проблемы безопасности и повысит стабильность работы устройств, поскольку сейчас компания сосредоточена на бета-тестировании iOS 18 и iOS 18.1.Ожидается, что iOS 17.6.1 выйдет в течение следующих нескольких дней.