Компания Apple совместно с Эрмитажем реализовала очень интересный проект: режиссёр Аксинья Гог сняла день из жизни музея. Прогулка по Эрмитажу длиной 5 часов 19 минут 28 секунд была запечатлена на iPhone 11 Pro Max одним дублем и на одном заряде аккумулятора. В фильме показаны 45 залов и почти 600 произведений искусства из коллекции российского музея. Это видео наглядно демонстрирует возможности новой камеры и живучесть аккумулятора iPhone 11 Pro Max.







Режиссёр Аксинья Гог:





Для меня Эрмитаж — это особенный персонаж, главный герой нашего путешествия, который живет своей жизнью. В проекте для меня важна связь времен: точнее, искусства, существующего вне времени, и современной жизни, новейших технологий. Надеюсь, что зрители найдут время отвлечься от суеты и погрузится в медитативную красоту. До этого у меня не было опыта работы с iPhone на таких масштабных проектах. Мы с командой скрупулезно исследовали все возможности телефона (камера, батарейка, компактный размер и легкость), вокруг них строились многие творческие решения.

Мы представляем уникальный фильм-эксперимент, который показывает новый взгляд на музей. Фильм изображает путешествие по Эрмитажу человека, который медитативно рассматривает произведения искусства — тем самым мы как бы приучаем зрителя к медленному чтению образов музея. Кино подготовлено с использованием самых современных технологий, но при этом показывает классический музей и классическое искусство. Показывает, казалось бы, «обычный» Эрмитаж, но под необычным углом. Всё это — следующий этап электронной эстетики, когда технологии начинают гуманизироваться. Это и есть современность.

Фильм включил в себя оригинальные композиции Романа Литвинова (Mujuice), Антона Шварца и Габриэля Прокофьева, хореографические перформансы, а также живое выступление неоклассика Кирилла Рихтера. Плейлист, вдохновлённый проектом, доступен в Apple Music.— Размер видео длиной 5 часов 20 минут, снятого в 4К, составил 126 Гб, а заряд аккумулятора устройства по окончании съемки насчитывал 19%.— Для создания фильма команда проекта разработала новое приложение, позволяющее вручную и дистанционно с помощью Apple Watch контролировать настройки съемки (такие параметры как ISO, фокус, баланс белого). Приложение получило название Catch (от слов Camera и Apple Watch) и доступно в App Store.— Государственный Эрмитаж открыт для публики с 1852 года. В коллекцию одного из крупнейших музеев в мире входит более трех миллионов артефактов.— Аксинья Гог в детстве провела много времени в музее, ее мама работала в Третьяковской галерее в Москве.





