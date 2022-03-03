2 марта re:Store, являющийся премиум-реселлером Apple, закрыл магазины, а на следующий день вновь открыл их. Цены на все устройства были пересмотрены, и естественно — в сторону увеличения.

Вот как изменились цены на линейку iPhone 13 в сравнении с тем, что было на старте продаж в сентябре 2021 года:

 iPhone 13 mini

128 ГБ: цена не указана (было 69 990 р.)
256 ГБ: 119 990 р. (было 79 990 р.)
512 ГБ: 149 990 р. (было 99 990 р.)

iPhone 13

128 ГБ: цена не указана (было 79 990 р.)
256 ГБ: 134 990 р. (было 89 990 р.)
512 ГБ: 164 990 р. (было 109 990 р.)

iPhone 13 Pro

128 ГБ: 149 990 р. (было 99 990 р.)
256 ГБ: 164 990 р. (было 109 990 р.)
512 ГБ: 194 990 р. (было 129 990 р.) 
1 ТБ: 224 990 р. (было 149 990 р.)

iPhone 13 Pro Max

128 ГБ: 164 990 р. (было 109 990 р.)
256 ГБ: 179 990 р. (было 119 990 р.)
512 ГБ: 209 990 р. (было 139 990 р.)
1 ТБ: 239 990 р. (было 159 990 р.)

На сайте re:Store невозможно оформить заказ, поскольку указано, что смартфоны будут «скоро в продаже». В оффлайновых точках смартфоны есть, но не везде представлены все модели.


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