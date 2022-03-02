Компания Apple объявила, что 8 марта состоится мероприятие под слоганом Peek Performance. На нём, вероятно, будут показаны новые гаджеты.
По слухам, на этой презентации будут представлены iPhone SE третьего поколения и новая модель iPad Air (оба с поддержкой 5G). Тогда же, предположительно, может состояться выпуск обновления iOS 15.4 и апдейтов других операционных систем.
С учётом того, что Apple прекратила поставку устройств в России и закрыла интернет-магазин в нашей стране, представляется маловероятным, что готовящиеся к выпуску новинки появятся в России, хотя «серовозы» наверняка будут продавать их с накруткой за свои хлопоты.
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Ну и текстовая трансляция здесь велась всегда. И потом итоги. :)
Война войной обед по расписанию
Личное это личное а деловое это деловое.
А тут такое ощущение что все бросились на перегонки, кто быстрее всех из России тапки унесёт 👎🏿👎🏿👎🏿
Всех тех кто запретил и запрещал РУССКИЙ ЯЗЫК, Парад Победы, Георгиевские ленты
Кто снес памятники Ленину и наставил памятники Бандере.
Кто маршировал по улицам Киева с вскинутой вверх правой рукой.
С них спросите в первую очередь, а потом … может быть … и то не факт, Россия даст Вам свой ответ на происходящие события