Компания Apple объявила, что 8 марта состоится мероприятие под слоганом Peek Performance. На нём, вероятно, будут показаны новые гаджеты.

По слухам, на этой презентации будут представлены iPhone SE третьего поколения и новая модель iPad Air (оба с поддержкой 5G). Тогда же, предположительно, может состояться выпуск обновления iOS 15.4 и апдейтов других операционных систем.

С учётом того, что Apple прекратила поставку устройств в России и закрыла интернет-магазин в нашей стране, представляется маловероятным, что готовящиеся к выпуску новинки появятся в России, хотя «серовозы» наверняка будут продавать их с накруткой за свои хлопоты.


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