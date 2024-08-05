Apple лишила россиян важнейшего раздела в Apple Music

Александр


Как заметил сайт iphones.ru, на российских аккаунтах в приложении Apple Music исчез раздел «Обзор». Исчезновение не зависит от версии iOS, оно затрагивает аккаунты Apple, зарегистрированные в России, а у пользователей в других странах этот раздел по-прежнему на месте.

В «Обзоре» содержатся редакторские подборки треков, чарты популярных релизов, а также плейлисты с недавно вышедшими новинками. По сути это главная витрина, благодаря которой пользователи могут знакомиться с новой для них музыкой.

Чарт с наиболее популярными в России треками можно найти через поиск — если вбить туда "Top 100 Russia". Так же можно обнаружить плейлисты с подборками, если вы помните их названия, а поиск новых плейлистов затруднён, поскольку неизвестно, как они называются.

С весны 2022 года наполнение этого раздела для россиян становилось всё более скудным, поскольку многие лейблы, издательства и музыканты запретили распространять свою музыку на территории РФ. Несмотря на санкции, Apple Music продолжает работать в РФ, и у россиян по-прежнему есть возможность оплачивать подписку на этот сервис (правда, способов оплаты стало намного меньше).

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Комментарии

tellurian
+1657
tellurian
Ещё на прошлой неделе на 4пда активно искали и не нашли 🤷‍♂️
час назад в 15:58
#
Роман Ильин
0
Роман Ильин
в приложении для мак этот раздел есть, в чем проблема понравившийся плейлист добавить в свою медиатеку?
час назад в 16:11
#
tellurian
+1657
tellurian Роман Ильин
Не у всех есть мак и не все пользуются компьютером в принципе для синхронизации со смартфоном.
час назад в 16:19
#
Роман Ильин
0
Роман Ильин tellurian
да в айтюнс для винды стопроц тоже есть. Да и ничего не надо синхронизировать, тупо добавить и музыка на айфоне автоматом себе добавляет.
в общем проблема высосана из пальца в лучшем случае
час назад в 16:21
#
YABLOKOFON
+282
YABLOKOFON
Хз у меня вроде всё на месте если речь о вкладке главная там всякие плейлисты подборки и т.д.
час назад в 16:24
#
Anatoly076
+248
Anatoly076
Я вообще не люблю вот это всё «на прокат», «по подписке» и т.д. Еще с конца 90-х покапал кассеты, потом диски, потом как все переписывал их и записывал на болванки. С айфонами продолжил как с MP3 плеерами, закатал 10.000 треков себе в память. Если уж понравились треки, раз в пол года захожу на сайт радиостанций, выгружаю топ 40 шлака и быстро закатываю на устройство.
час назад в 16:39
#
+939
Paspartu Anatoly076
Как живется в прошлом веке?
час назад в 16:56
#
Anatoly076
+248
Anatoly076 Paspartu
Да отлично! Интернет нафиг не нужен — музыка на трассе не пропадает. Омно всякое среди плей-листа не попадается. Шлака тоже. Отличная музыка, в отличном битрейде, везде, всегда и сколько нужно!
42 минуты назад
#