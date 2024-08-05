Apple лишила россиян важнейшего раздела в Apple Music

Как заметил сайт iphones.ru, на российских аккаунтах в приложении Apple Music исчез раздел «Обзор». Исчезновение не зависит от версии iOS, оно затрагивает аккаунты Apple, зарегистрированные в России, а у пользователей в других странах этот раздел по-прежнему на месте.
В «Обзоре» содержатся редакторские подборки треков, чарты популярных релизов, а также плейлисты с недавно вышедшими новинками. По сути это главная витрина, благодаря которой пользователи могут знакомиться с новой для них музыкой.
Чарт с наиболее популярными в России треками можно найти через поиск — если вбить туда "Top 100 Russia". Так же можно обнаружить плейлисты с подборками, если вы помните их названия, а поиск новых плейлистов затруднён, поскольку неизвестно, как они называются.
С весны 2022 года наполнение этого раздела для россиян становилось всё более скудным, поскольку многие лейблы, издательства и музыканты запретили распространять свою музыку на территории РФ. Несмотря на санкции, Apple Music продолжает работать в РФ, и у россиян по-прежнему есть возможность оплачивать подписку на этот сервис (правда, способов оплаты стало намного меньше).
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