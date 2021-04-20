iMac 2021
Сегодня был представлен новый iMac на базе процессора M1. Одной из ключевых особенностей новых компьютеров стала камера. Новинка получила сенсор FaceTime HD 1080p.

В новой линейке компьютеров Apple используются преимущества процессора M1 и Neural Engine. За счет этого улучшается качество изображения камеры. Для этого задействованы системы шумоподавления, расширения динамического диапазона, улучшение автоматической экспозиции и баланса белого.

В дополнение к новой камере iMac 2021 оснащаются набором из трёх микрофонов. Они предназначены для более четкой передачи и записи голоса. Микрофоны располагаются таким образом, чтобы максимально сосредоточится на источнике звука с помощью направленной системы. В результате разговоры получаются наиболее естественными, а записи становятся чище.


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