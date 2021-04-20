Компания Apple выпустила обновления iOS 14.5, iPadOS 14.5, macOS Big Sur 11.3, watchOS 7.4 и tvOS 14.5 в версии Release Candidate. Они доступны как зарегистрированным разработчикам, так и обычным пользователям, который записались на бета-тестирование софта Apple.
Release Candidate — финальные бета-версии. С минимальными исправлениями эти сборки станут релизными. По словам Apple, официальный релиз этих апдейтов состоится на следующей неделе.
Бета-версии iOS 14.5 и iPadOS 14.5 можно скачать по Wi-Fi и установить с сохранением всех пользовательских данных. Бета macOS 11.3 скачивается через механизм Software Update системных настроек компьютера. watchOS можно обновить через привязанный к часам iPhone, причём на часах должно быть как минимум 50% заряда, а tvOS обновляется на Apple TV с помощью утилиты Xcode.
В июне Apple может представить на конференции WWDC 2021 ещё более крупные апдейты: iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, watchOS 8 и tvOS 15. Их официальный релиз скорее всего состоится осенью.
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С такими темпами новую iOS будут выкатывать раз в 2 года.