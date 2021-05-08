В последнее время Apple стала частенько спрашивать пользователей до анонса новых продуктов, что они хотят в них увидеть. Например, за несколько месяцев до анонса iPhone 12 компания создала опрос, в котором интересовалась, пользуются ли владельцы предыдущих смартфонов Apple комплектными зарядками — и, как мы знаем, новые iPhone вышли без них.
Аналогично, еще до выпуска iOS 14.5 компания спрашивала, что пользователи думают об автоматической разблокировке iPhone с Face ID, если на лице маска, а на руке надеты Apple Watch. И да, именно эта функция и появилась в последнем крупном апдейте мобильной ОС.
Новый опрос. Правда, на португальском.
Теперь Apple рассылает пользователям Watch новый опрос, на этот раз чтобы узнать больше о том, как потребители используют их для отслеживания данных о состоянии здоровья. Компания интересуется, установлены ли у пользователя какие-либо приложения для отслеживания пищевых привычек, приема лекарств и, что интересно, уровня глюкозы в крови.
При этом буквально несколько дней назад Apple заключила контракт с британской медицинской компанией Rockley Photonics, разработки которой могут позволить Apple реализовать возможность замера уровня сахара в крови. И это, вкупе с опросом, достаточно прямо намекает на то, что в новых Apple Watch 7 может появиться глюкометр.
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