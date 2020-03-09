Apple работает как минимум над двумя новыми функциями, которые ориентированы на здоровье, расширяющие возможности часов Apple Watch в будущем. Смарт-часы получат возможность определения уровня кислорода в крови. Об этом сообщает сайт 9to5Mac, ссылаясь на фрагменты кода iOS 14.



Уровень кислорода в крови между 95 и 100% считается здоровым, в то время как снижение этого показателя ниже 80% может привести к нарушениям работы сердце и мозга. Риск остановки дыхания или сердца является распространенным явлением после продолжительного низкого насыщения крови кислородом.



С этой целью Apple разрабатывает новую функцию мониторинга за состоянием здоровья на основе показателей жизненно важных функций. Когда Apple Watch обнаружат низкий уровень кислорода в крови, они будут оповещать пользователей также, как в случае с уведомлениями о частоте сокращения сердечных сокращений.



На данный момент неясно, какое аппаратное и программное обеспечение потребуется для обнаружения кислорода в крови. Вполне возможно, что новая функция станет эксклюзивной для Apple Watch следующего поколения. Считается, что сенсоры смарт-часов от Apple способны измерять уровень кислорода в крови. Возможно компания добавит эту функцию в следующем крупном обновлении watchOS.





