



По данным Bloomberg, Apple собирается разрабатывать собственные модемы и другие модули беспроводной связи. Сейчас компания активно набирает сотрудников, которые займутся проектированием этих компонентов.



Apple постепенно откажется от услуг поставщиков модулей связи. Точно так же компания ранее уменьшила объёмы закупок процессоров у Intel после частичного перехода на процессоры собственной разработки.



Сейчас Apple закупает модемы и другие модули у Qualcomm, Broadcom, Skyworks и некоторых других производителей. Акции этих компаний подешевели на фоне новости о том, что Apple собирается постепенно отказаться от их услуг, а в долгосрочной перспективе нынешние поставщики рискуют столкнуться с риском банкротства (особенно если не успеют приспособиться к изменившейся ситуации и найти новых заказчиков или сменить сферу деятельности).



Не секрет, что бизнес ряда производителей построен в основном на контрактах, заключённых с Apple, а разрыв этих договорённостей значительно снизит их доходы. Впрочем, у Apple нет производственных мощностей, поэтому компании всё равно придётся заказывать сборку компонентов на сторонних фабриках (возможно, у тех же самых производителей).



По данным аналитика Минг-Чи Куо, Apple перейдёт на 5G-модем собственной разработки к 2023 году. Скорее всего, к этому же году у компании будут разработаны другие модули беспроводной связи (например, чипы Bluetooth). Они будут использоваться в различных гаджетах Apple, включая смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры и смарт-часы.







