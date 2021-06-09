Apple выпустила обновление ПО для наушников AirPods Max. Об этом сообщают iMore и MacRumors.
Новая версия прошивки для AirPods Max имеет номер 3E756. Она начала распространяться после WWDC 7 июня 2021 года. Она заменяет версию ПО с номером 3C39, которая вышла в марте этого года.
Если с обновлениями iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS обычно всё более-менее ясно, то что касается апдейтов наушников — об изменениях в прошивке можно только догадываться. Apple хранит в секрете все подробности «таинства» обновления ПО AirPods, поэтому нововведения и исправления доподлинно неизвестны. Можно лишь предположить, что апдейт имеет отношение к запуску lossless-аудио в Apple Music — возможно, ПО 3E756 улучшает совместимость наушников с этой функцией.
Как проверить версию прошивки своих AirPods Max? Снимите чехол с наушников, дождитесь, пока они подключатся к iPhone или iPad, после чего пройдите в «Настройки» → «Bluetooth» → нажмите значок «i» возле своих AirPods Max и в строке «Версия» вы увидите текущую сборку ПО.
Если номер прошивки отличается от 3E756, сделайте следующее:
- проверьте подключение наушников к iPhone/iPad
- проверьте интернет-соединение на подключенном iPhone/iPad
- поставьте заряжаться и девайс, и наушники без футляра.
Ранее мы рассказали о запуске lossless-аудио в Apple Music, а также протестировали его на своем редакторском плейлисте.
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