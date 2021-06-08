Несколько лет назад выпущен мессенджер Anom, который обещал высокую степень защиты переписки, не был широко известен и тем самым привлёк к себе преступников в разных странах мира. Оказалось, что он был разработан по заказу ФБР, а вся переписка в нём тщательно мониторилась правоохранительными органами в ряде стран.
Эта история началась 2018 году, когда ФБР арестовало Винсента Рамоса, гендиректора компании Phantom Secure, которая продавала наркодилерам смартфоны с повышенным уровнем шифрования. Благодаря этому, ФБР вышло на информатора, который поставлял устройства компании Phantom Secure и её конкуренту Sky Global.
Anom уже существовал на тот момент, но не был популярен. ФБР, австралийская полиция и информатор доработали этот мессенджер, добавив ключ, который прикреплялся к каждому сообщению, позволяя расшифровать всю переписку. Устройства от Phantom Secure и Sky Global пользовались особенно высоким спросом в Австралии, поэтому ФБР после закрытия этих компаний решило начать продвижение «троянского» мессенджера именно там. Он набирал популярность очень медленно, но со временем им стали пользоваться около 11800 человек из 300 преступных группировок в 90 странах.
Зарегистрироваться в Anom можно было только по инвайту от существующего пользователя, что придавало преступникам уверенность в том, что их приглашают в засекреченный мессенджер. В течение нескольких лет правоохранительные органы отслеживали переписку преступников и проанализировали примерно 20 миллионов сообщений, в которых обсуждались в том числе контрабанда наркотиков, коррупция и другие незаконные мероприятия. ФБР не пресекало преступления, но в какой-то момент собранных данных стало достаточно для того, чтобы организовать крупномасштабные задержания преступников.
ФБР собирается провести пресс-конференцию, на которой подробно расскажет о результатах проведённой операции. По словам Бюро, одной из целей было подорвать уверенность преступного мира в том, что переписку через интернет невозможно отследить. В любой мессенджер может быть встроен «жучок», позволяющий посторонним читать сообщения, даже если разработчики утверждают о полной защищённости.
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Источник:
Реальный преступный мир очень консервативен.
В реальной жизни все хотят много денег и никто не хочет в тюрьму.
Поэтому тем кто по ту сторону приходится соблюдать правила, которые позволяют им оставаться вне системы координат в которых работают компетентные органы.
П.с:
В цифровом мире нет никаких гарантий, личный контакт всегда надежнее.