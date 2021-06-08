В Apple Music состоялся запуск новых функций для прослушивания объемного звучания и в форматах без потерь. Мы опробовали новинку и решили поделиться впечатлениями.
В настройках Apple Music появились дополнительные опции. Их можно найти по пути «Настройки» > «Музыка». В этом разделе расположены опции активации Dolby Atmos и выбора качества. В первом случае доступно три варианта: «Автоматически», «Всегда включено» и «Выключено».
В окне выбора качества находится переключатель аудио без потерь. Формат воспроизведения можно выбрать под конкретный сценарий, например, «Трансляция по сотовой сети», «Трансляция по Wi-Fi» и «Загрузки». Для выбора доступны следующие варианты:
- Высокая эффективность (HE-AAC для экономии трафика)
- Высокое качество (AAC, 256 кб/с)
- Без потерь (ALAC до 24 бит/48 кГц)
- Высокое разрешение, без потерь (ALAC до 24 бит/192 кГц)
Для тестирования мы использовали актуальные модели наушников Apple и несколько устройств от сторонних производителей. Мы сравнивали звучание Apple Музыки в качестве «Без потерь» с «Высоким», а с воспроизведением в «Очень высоком качестве» в Spotify.
Что слушали в Dolby Atmos
Для демонстрации новых возможностей Apple запустила специальный плейлист Spatial Audio (Dolby Atmos).
«Apple Music представляет технологию пространственного звучания Dolby Atmos без потери качества. Это новый уровень звука, который навсегда изменит музыку — настоящая революция в звукозаписи. Теперь вы можете слушать и создавать треки, которые звучат четче, объемнее и максимально близко к оригинальному студийному качеству. Рок, хип-хоп, джаз, классика, поп — песни этого плейлиста позволяют почувствовать всю магию и мощь пространственного звучания в Apple Music», — из описания к плейлисту.
Помимо этого, в Apple Music появилась серия дополнительных плейлистов в формате пространственного аудио. В серию вошли: «Хиты», «Поп», «Хип-хоп», «Рок», «Классика», «Джаз» и «Кантри».
Чтобы не зацикливаться на каком-то определенном жанре, мы решили создать свой редакционный плейлист, в который каждый автор добавил от себя несколько любимых треков.
Впечатления
Разница в качестве заметна даже неподготовленному уху. Основное преимущество Apple Music заключается в объемном аудио с Dolby Atmos. По сравнению с обычным сжатым форматом, у Spatial Audio звучание намного объемнее. За счет такой широкой сцены ощущается пространство между музыкальными инструментами, к примеру, между ударными и гитарой. В электронной музыке все дорожки становятся наиболее выразительными.
На мой взгляд, прослушивание в формате без потерь и пространственном аудио наилучшим образом подходит для дома. Чтобы максимально раскрыть звучание нужна комфортная обстановка и свободное время. Занимаясь повседневными делами или прослушивая музыку фоном в дороге на работу вряд ли получится насладиться Lossless-звуком. Тем не менее новые форматы по цене обычной подписки становятся конкурентным преимуществом Apple Music. В ближайшее время меломанам придется выбирать, что для них важнее: точные алгоритмы и индивидуальные подборки или возможность прослушивания без потерь с объемным звучанием.
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