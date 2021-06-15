



Компания Apple сократила срок предоставления пробного доступа к видеосервису Apple TV+. С 1 июля 2021 года он будет составлять не год, а всего три месяца.



Apple TV+ содержит фильмы, сериалы, телепередачи и телевизионные шоу, в том числе контент, созданный специально по заказу Apple. Шанс получить год бесплатной подписки на этот сервис ещё есть, но нужно успеть до конца этого месяца. Apple предоставляет пробную подписку покупателям некоторых гаджетов, например, новых моделей iPhone и iPad.



С 1 июля при покупке нового гаджета будет предоставляться лишь трёхмесячная бесплатная подписка на Apple TV+, а по истечении этого периода начнёт списывать стандартная абонентская плата, которая в России составляет 199 рублей в месяц. Подписку можно отменить в любой момент, в том числе до начала платного периода.







