



Компания Apple объявила финансовые показатели за первый квартал 2020 финансового года, который закончился 28 декабря 2019 года. Доход за квартал составил 91,8 млрд долларов, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, установив рекорд за всю историю компании, а чистая прибыль на акцию за квартал составила 4,99 доллара, увеличившись на 19%, также установив исторический рекорд. Международные продажи составили 61% от квартального дохода.



«Мы очень рады сообщить о самом высоком доходе Apple за квартал за всю историю, вызванном высоким спросом на наши модели iPhone 11 и iPhone 11 Pro, а также рекордными показателями бизнеса сервисов и носимых устройств, — сказал глава Apple Тим Кук. — Количество активных устройств выросло в каждом из наших географических сегментов и теперь достигает рекордных 1,5 миллиардов. Мы рассматриваем это как убедительное свидетельство удовлетворенности, заинтересованности и лояльности наших клиентов, что также является отличным драйвером нашего всестороннего роста».

«Наши устойчивые результаты привели к рекордному уровню чистой прибыли в 22,2 млрд долларов и сгенерировали операционный денежный поток в размере 30,5 млрд долларов, — сказал Лука Маэстри, финансовый директор Apple. — Мы также вернули акционерам около 25 миллиардов долларов в течение квартала, в том числе 20 миллиардов долларов в виде обратного выкупа акций и 3,5 миллиардов долларов в виде дивидендов, поскольку мы остаемся верными нашей цели — достижению нейтрального баланса между долгами и наличным денежным потоком компании».

Доход на уровне от 63 млрд до 67 млрд долларов

Валовая квартальная прибыль на уровне от 38 до 39 процентов

Операционные расходы на уровне от 9,6 млрд до 9,7 млрд долларов

Другие доходы/(расходы) в размере 250 млн долларов

Налоговые отчисления в размере 16,5%

По словам Apple, получить рекордную выручку и прибыль позволили успешные продажи iPhone и носимых устройств (Apple Watch и AirPods), а также денежные поступления от оказания услуг в сервисах (Apple Music, iCloud, App Store и т. д.)Прогнозы компании Apple на второй квартал 2020 финансового года:Совет директоров Apple объявил о выплате дивидендов в размере 0,77 доллара на акцию. Дивиденды будут выплачены 13 февраля 2020 года действующим акционерам на момент закрытия реестра в конце дня 10 февраля 2020 года.Прямую трансляцию обсуждения финансовых показателей компании Apple в первом квартале 2020 года можно прослушать, начиная с 01:00 по московскому времени 28 января 2020 г. по адресу apple.com/investor/earnings-call





