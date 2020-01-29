Компания Apple объявила финансовые показатели за первый квартал 2020 финансового года, который закончился 28 декабря 2019 года. Доход за квартал составил 91,8 млрд долларов, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, установив рекорд за всю историю компании, а чистая прибыль на акцию за квартал составила 4,99 доллара, увеличившись на 19%, также установив исторический рекорд. Международные продажи составили 61% от квартального дохода.
«Мы очень рады сообщить о самом высоком доходе Apple за квартал за всю историю, вызванном высоким спросом на наши модели iPhone 11 и iPhone 11 Pro, а также рекордными показателями бизнеса сервисов и носимых устройств, — сказал глава Apple Тим Кук. — Количество активных устройств выросло в каждом из наших географических сегментов и теперь достигает рекордных 1,5 миллиардов. Мы рассматриваем это как убедительное свидетельство удовлетворенности, заинтересованности и лояльности наших клиентов, что также является отличным драйвером нашего всестороннего роста».По словам Apple, получить рекордную выручку и прибыль позволили успешные продажи iPhone и носимых устройств (Apple Watch и AirPods), а также денежные поступления от оказания услуг в сервисах (Apple Music, iCloud, App Store и т. д.)
«Наши устойчивые результаты привели к рекордному уровню чистой прибыли в 22,2 млрд долларов и сгенерировали операционный денежный поток в размере 30,5 млрд долларов, — сказал Лука Маэстри, финансовый директор Apple. — Мы также вернули акционерам около 25 миллиардов долларов в течение квартала, в том числе 20 миллиардов долларов в виде обратного выкупа акций и 3,5 миллиардов долларов в виде дивидендов, поскольку мы остаемся верными нашей цели — достижению нейтрального баланса между долгами и наличным денежным потоком компании».Прогнозы компании Apple на второй квартал 2020 финансового года:
- Доход на уровне от 63 млрд до 67 млрд долларов
- Валовая квартальная прибыль на уровне от 38 до 39 процентов
- Операционные расходы на уровне от 9,6 млрд до 9,7 млрд долларов
- Другие доходы/(расходы) в размере 250 млн долларов
- Налоговые отчисления в размере 16,5%
Прямую трансляцию обсуждения финансовых показателей компании Apple в первом квартале 2020 года можно прослушать, начиная с 01:00 по московскому времени 28 января 2020 г. по адресу apple.com/investor/earnings-call.
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