PS5


Хакеры, причисляющие себя к группе Fail0verflow, сообщили, что смогли взломать прошивку популярной игровой консоли Sony PlayStation 5. Об этом специалисты сообщили в своем Twitter-аккаунте.

Согласно источнику, хакеры из Fail0verflow смогли получить корневые ключи шифрования прошивки консоли. Скорее всего, при этом использовалась аппаратная уязвимость. Теоретически эти ключи могут позволить расшифровать ПО (провести обратный инжиниринг) PS5 — это откроет дверь к созданию и установке на консоль различных эмуляторов, других операционных систем или даже взломанных игр. 




К слову, Fail0verflow не единственные, кто смог «докопаться» до ключей шифрования. Подобных успехов добился и другой хакер по имени Энди Нгуен — в сети он называет себя Theflow0. Энди также сообщил у себя в Twitter, что смог получить доступ к меню отладки консоли. 




На данный момент какой-либо практической пользы в этом взломе нет — найденная уязвимость пока только дает возможность придумать ей прикладное применение. Стоит отметить, что Fail0verflow ранее уже находили ключи шифрования от PlayStation 4, но не раскрывали их, пока Sony не выпустила «заплатку» для своей ОС. Скорее всего, в этот раз группа тоже не раскроет подробностей взлома. Энди Theflow0 тоже настроен пока не афишировать свои изыскания.

Ранее мы рассказали, что iOS 15.1 также удалось взломать — эксперименты проводились на iPhone 12 Pro Max. Кроме того, Microsoft по собственному упущению создала проблемы для многих, кто обновился на релизную версию Windows 11. В это время Google прокомментировала баги своего нового Pixel 6 — по ее словам, это не баги, а фишка устройства. 



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