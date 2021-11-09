Хакеры, причисляющие себя к группе Fail0verflow, сообщили, что смогли взломать прошивку популярной игровой консоли Sony PlayStation 5. Об этом специалисты сообщили в своем Twitter-аккаунте.
Согласно источнику, хакеры из Fail0verflow смогли получить корневые ключи шифрования прошивки консоли. Скорее всего, при этом использовалась аппаратная уязвимость. Теоретически эти ключи могут позволить расшифровать ПО (провести обратный инжиниринг) PS5 — это откроет дверь к созданию и установке на консоль различных эмуляторов, других операционных систем или даже взломанных игр.
Translation: We got all (symmetric) ps5 root keys. They can all be obtained from software - including per-console root key, if you look hard enough! https://t.co/ulbq4LOWW0— fail0verflow (@fail0verflow) November 8, 2021
К слову, Fail0verflow не единственные, кто смог «докопаться» до ключей шифрования. Подобных успехов добился и другой хакер по имени Энди Нгуен — в сети он называет себя Theflow0. Энди также сообщил у себя в Twitter, что смог получить доступ к меню отладки консоли.
#PS5Share pic.twitter.com/xem0A7i3rC— Andy Nguyen (@theflow0) November 7, 2021
На данный момент какой-либо практической пользы в этом взломе нет — найденная уязвимость пока только дает возможность придумать ей прикладное применение. Стоит отметить, что Fail0verflow ранее уже находили ключи шифрования от PlayStation 4, но не раскрывали их, пока Sony не выпустила «заплатку» для своей ОС. Скорее всего, в этот раз группа тоже не раскроет подробностей взлома. Энди Theflow0 тоже настроен пока не афишировать свои изыскания.
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