Подкасты

Компания Apple анонсировала крупное обновление сервиса «Подкасты», который доступен на всех её устройствах. Изначально они были доступны в iTunes, но теперь представляют собой отдельную площадку, на которую выкладывают записи десятки тысяч авторов.

Приложение «Подкасты» подверглось редизайну. Для каждого подкаста и каждого выпуска в подкасте теперь можно отдельные страницы с красивым и «богатым» оформлением. Также будут добавлены подписки, рекомендации, курируемые редакторами сервиса каналы и возможность делиться записями с друзьями.

Подкасты

Начиная с мая пользователи из 170 стран смогут оформлять премиум-подписку для отключения рекламы, прослушивания эксклюзивного контента и получения раннего доступа к записям. Стоимость подписки пока не объявлена. Обновлённые «Подкасты» будут доступны пользователям iOS 14.5, а в дальнейшем появятся в новых версиях других операционных систем Apple.


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