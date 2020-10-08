Предполагается, что в линейке iPhone 12 используется стекло Gorilla Glass Victus, благодаря которому смартфон с большой долей вероятности может остаться целым и не разбиться при падении с высоты до двух метров. Для Apple это не предел, компания разрабатывает новое защитное покрытие, с которым её устройства будут ещё более прочными.
Подробностей об этом нововведении пока немного. Известно лишь, что Apple собирается наносить тонкое алмазное покрытие поверх стекла Corning. Это решит сразу несколько проблем: прежде всего, смартфон будет максимально ударостойким, а что ещё немаловажным — он сможет эффективно противостоять царапинам и сколам.
По слухам, Apple уже заказала у нескольких компаний пробные образцы системы для защиты поверхности стекла. Среди них есть алюмосиликатные стекла с алмазоподобными покрытиями. Алмазное стекло широко применяется в часовой промышленности — многие модели часов получают для защиты циферблата именно такое покрытие.
Хрупкость современных смартфонов — очень большая проблема. В 2018 году компания SquareTrade провела исследование и выяснило, что наиболее распространенная форма повреждений смартфонов — треснувший экран, за ней следуют царапины на экране и вышедшие из строя батарея. В 2017 году лишь в США было сломано 50 миллионов экранов мобильных устройств, а на ремонт потрачено 3,4 миллиарда долларов. Кроме того, исследования показывают, что вероятность кражи в шесть раз ниже, чем поломка из-за неосторожного обращения со смартфоном.
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