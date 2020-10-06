





Ожидается, что Apple в этом году в линейке iPhone 12 представит новую модель mini с размером экрана 5,4 дюйма, а его корпус будет примерно соответствовать размерам оригинального iPhone SE. В этой заметке собраны все слухи и утечки о предстоящей новинке.Если верить утечкам, iPhone 12 mini получит OLED-экран с сенсором Y-OCTA. Однако, он будет проще, чем у 10-битные дисплеи iPhone 12 Pro с классификацией XDR.Аналитики сходятся во мнении, что «самый маленький айфон» этого года не получит экран с частотой 120 Гц. Такие экраны если и будут представлены, то в смартфонах с индексом Pro.Некоторые слухи указывают, что iPhone 12 Pro оснастят датчиком LiDAR, который дебютировал с iPad Pro в начале этого года. Сенсор использует отраженный свет для измерения расстояния от датчика до окружающих объектов, находящихся на расстоянии до пяти метров.Самая младшая модель iPhone 12 mini, вероятно, не будет оснащаться сканером LiDAR.Ожидается, что iPhone 12 mini, как и iPhone 11, получит два объектива для системы основной камеры: широкоугольный и сверхширокоугольный. Однако, самый компактный смартфон в модельном ряду не получит телеобъектив, которым будут оснащены устройства Pro.По слухам, 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max получит технологию стабилизации изображения со сдвигом сенсора. Она позволяет применять оптическую стабилизацию изображения к датчику камеры, а не к отдельным линзам. Скорее всего эта функция будет недоступна в iPhone 12 mini.В связи с тем, что iPhone 12 mini станет самой компактной моделью в линейке, он получит самый маленький аккумулятор. Согласно сертификации, ёмкость его аккумулятора составит 2227 мАч. На данный момент самый компактный флагман Apple прошлого года — iPhone 11 оснащен батареей на 3046 мАч.Хотя процессор A14 Bionic и OLED-дисплей, вероятно, улучшат энергоэффективность, уменьшение корпуса, а вместе с ним и аккумулятора, приведут к сокращению времени автономной работы в целом.По слухам, iPhone 12 Pro Max также будет единственной моделью с поддержкой быстрого стандарта связи пятого поколения — mmWave 5G. Ожидается, что в iPhone 12 mini будет поддержка более медленной частоты менее 6 ГГц, поскольку она будет наиболее распространена. Всё дело в корпусе, сообщается, что только размер Pro Max позволяет разместить модем mmWave наряду с более крупной батареей для высокого энергопотребления скоростного 5G.Несмотря на эти отсутствующие возможности, iPhone 12 mini должен получить новейший процессор A14 Bionic, OLED-дисплей и обновленный дизайн. Для любителей компактных смартфонов он будет именно тем устройством, которое так давно ждали.