Forbes написал на этой неделе, что Apple рекламирует сторонние приложения в поисковике Google. И делает это якобы тайно от разработчиков, чтобы зарабатывать на комиссии от подписок, оформленных через биллинг App Store.
Компания Apple разъяснила смысл своих действий по продвижению чужих проектов. Она признала, что действительно рекламирует сторонние приложения — примерно так же, как обычные магазины рекламируют продающиеся в них товары, то есть это является стандартной бизнес-моделью, в которой нет ничего необычного, незаконного или неэтичного. Но, в отличие от магазинов, которые рекламируют товары не спрашивая разрешения производителей, Apple координирует размещение рекламы с разработчиками, чьи проекты она продвигает. Такой рекламный арбитраж со стороны Apple предлагается разработчикам уже около пяти лет.
Apple указывает, что разработчикам предоставлен широкий набор инструментов для создания приложений, их тестирования, поиска и устранения багов, доступа к API, SDK, библиотекам и другим общим ресурсам, а также рекламирования как в App Store, так и вне этого магазина. Компания разместила в качестве фичеров более 130 тысяч приложений в App Store и на других своих площадках и помогает разработчикам продвигать их проекты более чем на ста популярных площадках, включая YouTube, Snapchat, Twitter и TikTok.
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