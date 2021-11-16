Пользователи «Google Фото» подавлены — их лишат самого ценного

Поснимал в «Царском Селе» на iPhone 12. Зеркалки и беззеркальные камеры больше не нужны?

В WhatsApp скоро появится долгожданная функция. Неужели дождались?

«Яндекс» поднимет стоимость поездок в такси

Все фишки обновленной «Погоды» в iOS 15. Приложение очень похорошело

Аккаунты «Госуслуг» начали массово взламывать. Зачем? И как защититься?