Apple рассматривает возможность запуска новой службы подписки на подкасты. Об этом рассказало издание The Information со ссылкой на неназванные источники. Информацию также подтверждает Bloomberg.Создавая платный сервис подкастинга, Apple потенциально могла бы привлечь создателей контента доходами, переманив их с других платформ, таких как Spotify и Amazon. Компания уже довольно давно поддерживает популярное приложение «Подкасты» для их прослушивания и распространения, но до сих пор купертиновцы не пытались на нём зарабатывать деньги.В течение последних нескольких лет рынок подкастов вырос и конкуренты скупали известных подкастеров для запуска их шоу на своих платформах в эксклюзивном формате. По словам издания The Information, потоковый сервис Spotify потратил около 800 миллионов долларов на покупку таких подкастинговых компаний, как Gimlet Media и The Ringer, а также на приобретение прав на популярные шоу, среди которых The Joe Rogan Experience.В будущем многие подкасты могут эксклюзивно распространяться на определенных платформах по подписке. Apple может стать первой компанией с такой возможностью. Если верить слухам, в последние годы купертиновцы наращивают усилия в этой сфере.Также сообщается, что Apple планирует приобретать оригинальный контент, а также создавать аудио-дополнения к существующим фильмам и шоу на Apple TV+. Осенью прошлого года компания наняла опытного радиоведущего Джейка Шапиро, он возглавит команду, работающую с создателями подкастов.Пока неясно, запустит ли Apple сервис подкастов по подписке. Если всё же он появится, то, вероятно, что его интегрируют в пакет Apple One, объединяющий такие продукты как Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и Apple News+.