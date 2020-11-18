





Apple объявила о запуске программы для малого бизнеса App Store, в рамках которой компания снизит комиссию. Начиная с 1 января 2021 года все разработчики, зарабатывающие менее 1 миллиона долларов на своих проектах, будут платить 15 процентов комиссионных, ранее было 30.15-процентная ставка применяется к покупкам приложений, а также к подпискам и цифровым товарам во встроенных магазинах. На участие в новой программе могут претендовать все разработчики, заработавшие менее 1 миллиона долларов в 2020 году. Новички, создавшие приложения в 2021 году, также получат право на участие. В дальнейшем разработчики, заработавшие до 1 миллиона долларов в предыдущем календарном году, получат доступ.Если заработок превысит 1 миллион долларов, то к нему автоматически подключится стандартная 30-процентная комиссия. Например, разработчик, который присоединится к программе в 2021 году и заработает более 1 миллиона долларов в середине года, должен будет выплатить 30% комиссионных до конца года. Это также будет применяться в 2022 году. В случае, когда доход упадет ниже порогового значения в 1 миллион долларов, разработчик снова получит право на участие в программе в 2023 году.Что касается подписок, разработчики, которые имеют право на участие в программе, будут платить 15% комиссионных за подписку даже в течение первого года. Apple уже взимает смешанную плату за подписки в App Store. Стандартная комиссия с подписок в течение первого года составляет 30 процентов, после этого она снижается до 15 процентов. Эта механика остается в силе, но участники программы для малого бизнеса будут отдавать 15 процентов с первого года.По словам Apple, снижение комиссий вводится, чтобы помочь владельца малого бизнеса поддерживать свое дело и ускорить инновации в нестабильные времена. Это происходит по мере того, как разработчики пытаются справиться с экономическими проблемами, и все больше и больше предприятий переходят на цифровые технологии, поскольку люди продолжают работать и учиться из дома.Сегодняшнее снижение комиссионных не пойдет на пользу некоторым разработчикам, которые наиболее активно обсуждали размер комиссии Apple, таким как Epic Games, но оно ослабит давление на владельцев малого бизнеса. Более 28 миллионов разработчиков из 227 регионов предлагают свои приложения через App Store. Apple заявляет, что программа будет доступна для большинства из них, причем все они получат одинаковый доступ к инструментам компании. Купертиновцы ожидают, что новая программа для малого бизнеса позволит увеличить объем цифровой торговли, поддержать новые рабочие места и предоставить больше средств малым предприятиям.