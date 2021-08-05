



6 августа компания Apple запустит алгоритм, который будет изучать фотографии пользователей. Об этом сообщил преподаватель криптографии в Университете Джона Хопкинса Мэтью Грин со ссылкой на несколько источников. Официально компания Apple не анонсировала это нововведение, да и вряд ли она о нём расскажет.



Apple будет искать детскую порнографию (а в перспективе, возможно, и другой противоправный контент). Информация о пользователях, которые хранят такие снимки, скорее всего, будет передаваться полиции.



Поиск будет автоматизирован, при этом сотрудники Apple не станут рассматривать все фотографии. На сервер Apple загружена информация о том, какие снимки следует считать подозрительными, туда же будет передаваться хэш пользовательских фотографий. При выявлении соответствий будут приниматься меры (и здесь, видимо, будет задействована живая сила — нанятые компанией специалисты будут проверять, действительно ли на снимках запечатлён преступный контент). Степень схожести снимков, которые уже есть в базе, с новыми фотографиями, будет выявлять алгоритм на основе машинного обучения. Он сможет находить как идентичные фото, так и фото с частичными совпадениями, указывающими на противоправность съёмки.



Apple будет проверять фотографии, хранящиеся в iCloud, а в дальнейшем может ввести такую же проверку в отношении снимков на пользовательских устройствах.







