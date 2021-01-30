Слухи о том, что Apple ведет переговоры с Hyundai по поводу разработки электромобиля ходили в течение последних нескольких месяцев. Появились дополнительные сведения о состоянии дел между двумя компаниями.

Apple Car

Согласно отчету Reuters, перспективы сделки омрачились, поскольку руководители корейского автопроизводителя разошлись во мнении относительно перспективы сотрудничества с Apple. Основная проблема заключается в том, что Hyundai может стать контрактным производителем для другого бренда.

«Мы не компания, которая производит автомобили для других», — заявил один из руководителей Hyundai.

Предварительная информация указывала, что Apple и Hyundai начали переговоры о партнерстве в сфере автомобилей в 2018 году. На тот момент автомобильный проект купертиновцев возглавлял Александр Хитцингер, который сейчас работает в Volkswagen. Прогрессу препятствует отсутствие желания Hyundai работать с другими компаниями.

«Для нас действительно сложно открыться. Вероятно, нам понадобится заменить некоторых руководителей, чтобы избежать столкновения культур в партнерстве с Apple», — добавил источник.

Сообщается, что Apple хочет закупить основные компоненты своей собственной конструкции — рамы, кузова, трансмиссии и другие детали у разных поставщиков, а сборку переложить на Hyundai, Kia или другую дочернюю компанию. Ранее предполагалось, что производственной базой для Apple может стать завод Kia в Джорджии (США).

Слухи о том, что Apple ведет переговоры с Hyundai впервые появились в начале этого месяца. Предполагалось, что купертиновцы будут работать с автопроизводителем над производством электромобилей и разработкой аккумуляторов. Изначально южнокорейская компания подтвердила переговоры для CNBC, но спустя несколько часов в своем заявлении убрала упоминание Apple.

В прошлом месяце агентство Reuters сообщило, что производство Apple Car может начаться примерно в 2024 году. Эту информацию опровергает издание Bloomberg, сообщив, что электромобиль далёк от стадии производства и может быть готов примерно через пять — семь лет.

Сообщается, что Apple и Hyundai хотят прийти к соглашению в марте этого года, хотя сегодняшний отчет ставит возможную сделку под сомнение. Купертиновцы не комментируют информацию по своим автомобильным проектам.


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Macrumors Macrumors

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