Apple выпустила экспериментальный апдейт для macOS Ventura 13.2

Сегодня, 9 января, компания Apple выпустила второй быстрый патч безопасности для бета-версии macOS Ventura 13.2.Патч macOS Rapid Security Response 13.2 (b) автоматически устанавливается при перезапуске Mac, а также устраняет уязвимости Safari при выходе из приложения и повторном открытии браузера.Размер обновления составляет всего 13,4 МБ, поэтому масштабных изменений в нём, скорее всего, нет.