Apple выпустила экспериментальный апдейт для macOS Ventura 13.2

Сегодня, 9 января, компания Apple выпустила второй быстрый патч безопасности для бета-версии macOS Ventura 13.2.
Патч macOS Rapid Security Response 13.2 (b) автоматически устанавливается при перезапуске Mac, а также устраняет уязвимости Safari при выходе из приложения и повторном открытии браузера.
Размер обновления составляет всего 13,4 МБ, поэтому масштабных изменений в нём, скорее всего, нет.
Быстрые ответы на угрозы — это функция iOS 16 и macOS Ventura, которая позволяет компании предоставлять пользователям различные улучшения безопасности без необходимости в обновлении всей системы. Так Apple сможет быстрее выпускать патчи с устранением критических уязвимостей ОС.
Ранее Apple тестировала подобные патчи на iPhone в бетах iOS 16.2.
А новые Apple Watch и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides