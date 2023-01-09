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Apple выпустила экспериментальный апдейт для macOS Ventura 13.2

Фархад

Mac

Сегодня, 9 января, компания Apple выпустила второй быстрый патч безопасности для бета-версии macOS Ventura 13.2.

Патч macOS Rapid Security Response 13.2 (b) автоматически устанавливается при перезапуске Mac, а также устраняет уязвимости Safari при выходе из приложения и повторном открытии браузера.

Размер обновления составляет всего 13,4 МБ, поэтому масштабных изменений в нём, скорее всего, нет.

Быстрые ответы на угрозы — это функция iOS 16 и macOS Ventura, которая позволяет компании предоставлять пользователям различные улучшения безопасности без необходимости в обновлении всей системы. Так Apple сможет быстрее выпускать патчи с устранением критических уязвимостей ОС.

Ранее Apple тестировала подобные патчи на iPhone в бетах iOS 16.2.
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Источник:
MacRumors
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