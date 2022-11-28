Apple выпустила экспериментальный апдейт iOS 16.2





Компания Apple выпустила обновление iOS Security Response 16.2 (b). Оно предназначено для разработчиков, на чьих смартфонах установлена бета-версия iOS 16.2.Это очень маленький апдейт, он весит всего 3,2 мегабайта, поэтому скачивается за несколько секунд и моментально устанавливается в процессе перезагрузки устройства. Весь процесс скачивания и инсталляции занимает пару минут или даже меньше.iOS Security Response 16.2 (b) не добавляет смартфонам ничего нового, и судя по размеру, он лишь нужен для тестирования системы Rapid Security Response Update. В дальнейшем смартфоны Apple будут получать через неё критические патчи безопасности с быстрой установкой и без необходимости скачивать данные объёмом в несколько сотен мегабайт.