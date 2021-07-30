Apple выпустила обновление watchOS 7.6.1, которое исправляет критическую уязвимость. Об этом рассказал зарубежный ресурс PhoneArena.
Согласно источнику, в watchOS 7.6.1 Apple закрыла уязвимость IOMobileFrameBuffer. Эта «дыра» позволяла злоумышленникам выполнять проивзольный код на устройстве, получив к нему рут-доступ. Иными словами, посторонний человек, обладающий навыками, мог получить полный доступ к часам и делать с ними всё что угодно.
Apple сообщает, что уязвимость IOMobileFrameBuffer активно использовалась злоумышленниками. Именно поэтому компания настоятельно рекомендует всем установить последний патч как можно скорее. Напомним, что watchOS 7.6.1 совместима с Apple Watch Series 3 и более новыми моделями «яблочных» часов.
Чтобы обновить устройство, откройте приложение Watch на iPhone, пройдите в «Общие» → «Обновление ПО». Чтобы апдейт успешно установился, необходимо подключить часы к зарядному устройству и оставить iPhone в непосредственной близости к ним.
Ранее Apple выпустила iOS 14.7.1, iPadOS 14.7.1 и macOS Big Sur 11.5.1 с исправлением критической уязвимости. По словам компании, она также была известна и активно эксплуатировалась. Эксперты говорят, что эта заплатка может быть связана с нашумевшим шпионским ПО Pegasus, однако сама Apple не упоминает об этом.
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