В iOS 15 компания Apple планирует усовершенствовать голосового помощника Siri. Несмотря на это, от ряда функций она приняла решение отказаться, выяснило издание MacRumors.Среди функций, от которых принято решение отказаться, вызов пассажиров, управление автомобилем и список дел. Эти же функции также будут удалены в iPadOS 15, macOS Monterey и watchOS 8.Самая заметная функция, от которой откажутся, — распознавание поездки Uber с помощью Siri. Когда-то Apple рекламировала ее как впечатляющую новую возможность Siri с использованием популярного агрегатора такси.Кроме того, голосовой помощник лишится функций управления автомобильным радио, климатом и настройками обогревателя. Оплачивать счета и переводить деньги между счетами тоже будет невозможно.Ранее мы назвали все нововведения iOS 15 Beta 4. В этой операционке представлен ряд улучшений. Основные изменения затронули Safari, уведомления, режим «Фокусирование» и многое другое.