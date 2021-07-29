Google обновила приложение Maps для iOS, добавив туда два новых виджета. Об этом рассказал ресурс 9to5Google.
С момента релиза iOS 14 Google постоянно добавляет новые виджеты в свои фирменные приложения для iOS. Теперь и Maps обзавелись двумя новыми виджетами.
Первый — это виджет «Найти места поблизости». Он немного похож на модуль обычного сетевого поиска Google. Виджет состоит из поисковой строки, а также нескольких кнопок быстрого доступа: Дом, Работа, Рестораны и Заправки. По нажатию каждой из этих кнопок можно увидеть именно выбранные точки вокруг своей геопозиции. Размер макета — 2х1.
Второй — виджет «Узнай, прежде чем идти». Он выглядит как небольшой квадрат, который показывает ваше текущее местоположение и часть карты вокруг вас. По нажатию на него пользователь сможет просмотреть загруженность автодорог, часы работы магазинов поблизости, отзывы о расположенных неподалеку ресторанах и так далее. Размер макета — 1х1.
Ранее Google Maps поддерживали только старый формат виджетов. Их было четыре: «Пробки», «Ближайшие станции», «Время в пути» до определенной точки и «Местные эксперты». Скорее всего, в ближайшее время в списке новых виджетов появятся и такие.
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