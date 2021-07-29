

Google официально объявила о запуске «ярлыков бещопасности» в своем фирменном магазине приложений Play Market. Сообщение об этом появилось на странице сайта googleblog.com.



Новый раздел в Play Market будет максимально похож на то, что Apple уже внедрила в свой App Store ранее. На странице приложений, которые размещены в магазине Google, появится новый блок. В нём от разработчика потребуют указать, какие данные собирает его софт. Компания показала предварительные скриншоты «ярлыков безопасности» — они даже визуально очень похожи на «яблочные».





«Этот новый раздел безопасности предоставит разработчикам простой способ продемонстрировать общую безопасность своего приложения. Разработчики смогут дать пользователям более глубокое представление об их методах обеспечения конфиденциальности и безопасности, а также объяснить какие данные может собирать приложение, и для чего — и все это до еще того, как пользователи установят приложение», — говорит Google



какие типы файлов собирает софт и куда их передает;

какие из этих данных необходимы для полноценной работы приложения;

является ли сбор всех указанных данных обязательным, чтобы приложение запускалось и работало.



Однако есть и различия с «яблочными» ярлыками. Например, Google попросит разработчиков указать такие данные:

есть ли в приложении шифрование данных;

соответствует ли оно политике компании относительно семейного контента;

прошло ли приложение независимую проверку на соответствие «мировому стандарту безопасности» (что бы это ни значило). Google отдельно отмечает, что предоставить информацию для ярлыков будут обязаны абсолютно все разработчики — и даже собственные приложения компании будут ими оснащены. Без указания данных о приватности Нажав на сводку, пользователь сможет увидеть:Однако есть и различия с «яблочными» ярлыками. Например, Google попросит разработчиков указать такие данные:Google отдельно отмечает, что предоставить информацию для ярлыков будут обязаны абсолютно все разработчики — и даже собственные приложения компании будут ими оснащены. Без указания данных о приватности софту может быть отказано в размещении в магазине . Полностью завершить этот проект Google планирует к апрелю 2022 года. Сейчас компания побуждает девелоперов начинать направлять свои заявки.





