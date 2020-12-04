Появился новый патент Apple, в котором компания подробно описала конструкцию шарнирного механизма. В заявке демонстрируется возможность расширения экрана вместе с креплением. Эта технология может быть использована в складном iPhone.

Патент

Изображения были взяты из недавно опубликованной патентной заявки под названием «Электронные устройства со складными и раздвижными дисплеями». Ранее Apple уже запатентовала некоторые элементы конструкции складного айфона и это также намекает, что компания продолжает работу над подобным устройством.

Глядя на патент, можно обратить внимание на структуру петли с несколькими звеньями, а это означает, что она представляет собой совокупность нескольких сложных структур в целом. В заявке также указывается, что конструкция петли может содержать шестерни, «ремни» и другие элементы синхронизации движения.

Патент

Патент может относиться к форм-фактору iPhone с расширяемым или выдвижным дисплеем. Об этом свидетельствуют описываемые элементы конструкции, которые движения складывания, скольжения, прокрутки и другое поведение. К сожалению, пока еще слишком рано говорить, для чего предназначена запатентованная технология. Возможно, Apple работает над совершенно новым продуктом.


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Источник:

Gizmochina Gizmochina

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