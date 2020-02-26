Режиссер Райан Джонсон, который недавно выпустил фильм «Достать ножи», в своем интервью рассказал о политике использования iPhone в кадре фильмов. По его словам, Apple разрешает использовать свои смартфоны в кино, но только не для плохих парней.





«Еще одна забавная вещь, я не знаю, могу ли я говорить об этом или нет… Возможно эта информация может навредить моей работе над следующим фильмом. Несмотря на это, всё же расскажу, поскольку это очень интересно. Apple позволят использовать iPhone в фильмах, но при этом злодеи не должны появляться с ним в кадре».



Apple известна своими строгими правилами использования изображений с их устройствами. Например, товарные знаки и продукты, принадлежащие компании рекомендуется демонстрировать только «в лучшем свете, способом или контекстом, которые благоприятно отражаются на продукции». Учитывая эту интересную информацию от Джонсона, большинство пользователей яблочной техники теперь, возможно, будет внимательнее присматриваться к тому, какое устройство используют актеры и актрисы на экране, чтобы выяснить скрытые детали.





