Apple запретила откатываться пользователям на iOS 17.3.1

Артем
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Компания Apple прекратила подписывать iOS 17.3. Пользователи iPhone больше не смогут откатиться на нее с прошивки iOS 17.4. То же самое касается владельцев iPad, загрузивших последнее обновление.

Apple регулярно прекращает подписывать старые версии iOS, чтобы заставить пользователей пользоваться актуальными версиями ПО. Кроме того, прекращение подписи предотвращает шанс взломать новые iPhone путем установки джейлбрейка.

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Ранее мы рассказывали, что после последнего апдейта пользователи начали жаловаться на проблемы со связью, а смартфон стал аномально быстро разряжаться. Однако если верить авторитетным издательствам, Apple уже работают над ошибками и готовятся выпустить новый патч.
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Источник:
IDB
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Комментарии

Роман Лесной
–5
Роман Лесной
В урне телефон уже, раз такие дела
час назад в 12:12
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