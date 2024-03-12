Тим Кук не упустил шанс прорекламировать самый спорный гаджет Apple на презентации Porsche

Фархад
AVP

Глава Apple Тим Кук засветился в ролике, посвящённом презентации нового флагманского электрокара Porsche Taycan Turbo GT.



В видео представители Porsche продемонстрировали специальное приложение для гарнитуры Apple Vision Pro, которое предоставляет подробную информацию о передвижении автомобиля во время заезда по треку в трёхмерном пространстве.

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Вслед за этим нам показали генерального директора Porsche Оливера Блюма, который пообщался с Куком. Глава Apple поздравил компанию с новым электрокаром и подчеркнул потенциал гарнитуры Vision Pro, позволяющей «переосмыслить впечатления от трека» и «по-новому взглянуть на автомобильные гонки».

Стоит отметить, что появление Кука в ролике другой компании — большая редкость. До этого CEO Apple не снимался в рекламах других брендов, даже учитывая, что он входит в совет директоров Nike.
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Источник:
Porsche
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