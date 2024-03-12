Apple запретила жителям РФ подписывать электронные документы

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Компания Apple заблокировала в macOS использование всех сервисов криптографической защиты КриптоПро, в том числе сертификат разработчика. Они помечаются операционной системой как небезопасные и не запускаются. Приложения КриптоПро также были удалены из App Store. Это объясняется санкционными ограничениями США и Евросоюза против России.Разработчики КриптоПро сообщили, что проблема была оперативно решена и уже можно скачать новые дистрибутивы софта, корректно работающие с macOS. Впрочем, судя по отзывам пользователей, скачать эти дистрибутивы не удаётся — страница, где они должны быть размещены, грузится несколько минут, а представленные на ней ссылки нерабочие и не позволяют скачать что-либо.Инструменты КриптоПро используются для электронной подписи документов в программах для сдачи налоговой отчётности, в клиент-банках и универсальной электронной карте. Пользователям, которым необходимо срочно сдать документы, приходится устанавливать софт на компьютеры с Windows, на которых продукты не подвергаются блокировке.