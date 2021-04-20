Военно-морские силы Нидерландов провели испытания реактивного костюма. Джетпак позволяет быстро перемещаться между короблями и может быть использован для штурма. Основные сценарии его применения — различные экстренные ситуации.
Сообщается, что человек на видео — Ричар Браунинг, британский летчик-испытатель и основатель компании Gravity Industries. Предварительное тестирование джетпака показали, что он может применяться в сценарии инспекции коммерческих суден.
Армия Нидерландов тестирует реактивный костюм pic.twitter.com/BGb0w7jCmq— iGuides (@iguides_ru) April 20, 2021
Ричард Браунинг с джетпаком Gravity Industries установил рекорд Гиннеса — самый быстрый полет в реактивном костюме. Ему удалось пролететь со скоростью 135 км/ч. Команда Gravity Industries состоит из 7 человек. Они занимаются разработкой джетпаков, а также обучением полётов.
Сейчас ВМС Нидерландов рассматривают различные сценарии применения джетпака. Он может использоваться для быстрого перемещения между кораблями в мирное время, но в условиях военных действий костюм может быть бесполезен, поскольку очень тяжелый и пока ограничен небольшим запасом хода.
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