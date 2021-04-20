Производители аксессуаров начали выпускать чехлы-брелоки для метки Apple AirTag накануне презентации 20 апреля. Один из таких показал аксессуары в соцсети Weibo.Судя по фото, AirTag по краям будет обтянут резиной, также к нему окажется прикреплен ремешок. Подробности об аксессуаре не разглашаются.20 апреля Apple представит новые устройства. Возможно, одним из них будет метка AirTag. Она позволяет следить за устройствами на расстоянии. также метка найдет применение в умном доме. Все возможности аксессуара не раскрываются.Ее фишка — чип U1. Он позволяет определять объект с точностью до 10 см. Эта микросхема стоит в iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Она улучшает работу AirDrop опять же за счет точного определения местоположения устройств.Инсайдер Макс Вайнбах недавно поделился подробностями насчет корпуса устройства. AirTag будут маленькими: 32 мм в диаметре и 6 мм в толщину. То есть по размеру они будут чуть больше пятирублевой монеты.