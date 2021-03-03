Соцсеть Clubhouse не торопится с выпуском официального приложения для Android. Она по-прежнему доступна только на iOS, чем отсекает от себя значительную часть пользователей.
В феврале появился первый неофициальный клиент Clubhouse под Android — Houseclub, а теперь вышел ещё один, и тоже от российских разработчиков.
В Clublin доступны следующие возможности:
- Вход в аккаунт
- Просмотр списка каналов
- Присоединение к каналам
- Просмотр списка событий
- Просмотр уведомлений
- Поиск по темам
- Просмотр профилей
- Отправка инвайтов
- Смена темы оформления (светлая и тёмная)
Приложение работает с багами и ошибками, поскольку было создано всего за пару вечеров и сейчас постепенно допиливается разработчиком. К примеру, мне после входа показало пустую главную страницу, зайти ни в одну комнату не получилось и послушать, о чём там говорят, тоже.
После перезапуска эта проблема устранилась — появились и комнаты и голоса спикеров в них. Но пропали темы, уведомления и возможность посмотреть информацию в своём аккаунте.
Скачать APK-файл для установки Clublin можно из телеграм-канала разработчиков bruhcollective. Известно, что Clubhouse может банить за использование неофициальных клиентов, поэтому не залогинивайтесь в это приложение с аккаунтом, который вам будет жалко потерять.
Главный минус Clublin заключается в том, что для создания учётной записи вам потребуется iPhone с установленным приложением Clubhouse. В будущем эта проблема скорее всего, не будет решена, поскольку сервис блокирует пользователей, которые регистрируются в обход официального приложения.
Разработчик указывает, что не собирается добавлять в Clublin возможность регистрации, чтобы не подвергать пользователей риску попасть под блокировку. В неофициальном приложении Houseclub существует возможность регистрации новых аккаунтов, и люди, зарегистрировавшиеся в этом приложении попали под бан с формулировкой «за нарушение политики в отношении спама».
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