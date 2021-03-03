Clubhouse

Соцсеть Clubhouse не торопится с выпуском официального приложения для Android. Она по-прежнему доступна только на iOS, чем отсекает от себя значительную часть пользователей.

В феврале появился первый неофициальный клиент Clubhouse под Android — Houseclub, а теперь вышел ещё один, и тоже от российских разработчиков.

В Clublin доступны следующие возможности:

  • Вход в аккаунт
  • Просмотр списка каналов
  • Присоединение к каналам
  • Просмотр списка событий
  • Просмотр уведомлений
  • Поиск по темам
  • Просмотр профилей
  • Отправка инвайтов
  • Смена темы оформления (светлая и тёмная)
Разработчики старались перенести в Clublin максимум возможностей Houseclub и при этом уделил внимание дизайну и удобству интерфейса. Часть функций реализовать не удалось, они могут быть добавлены в последующие сборки приложения. Среди нереализованных возможностей остаются регистрация нового аккаунта прямо в приложении, модерация канала, подписка на пользователей, просмотр клубов и событий и переход на канал или события по ссылке. 

Clublin

Приложение работает с багами и ошибками, поскольку было создано всего за пару вечеров и сейчас постепенно допиливается разработчиком. К примеру, мне после входа показало пустую главную страницу, зайти ни в одну комнату не получилось и послушать, о чём там говорят, тоже. 

Clublin

После перезапуска эта проблема устранилась — появились и комнаты и голоса спикеров в них. Но пропали темы, уведомления и возможность посмотреть информацию в своём аккаунте.

Clublin

Скачать APK-файл для установки Clublin можно из телеграм-канала разработчиков bruhcollective. Известно, что Clubhouse может банить за использование неофициальных клиентов, поэтому не залогинивайтесь в это приложение с аккаунтом, который вам будет жалко потерять.

Главный минус Clublin заключается в том, что для создания учётной записи вам потребуется iPhone с установленным приложением Clubhouse. В будущем эта проблема скорее всего, не будет решена, поскольку сервис блокирует пользователей, которые регистрируются в обход официального приложения. 

Разработчик указывает, что не собирается добавлять в Clublin возможность регистрации, чтобы не подвергать пользователей риску попасть под блокировку. В неофициальном приложении Houseclub существует возможность регистрации новых аккаунтов, и люди, зарегистрировавшиеся в этом приложении попали под бан с формулировкой «за нарушение политики в отношении спама».


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