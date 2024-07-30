Банк «Райффайзен» наконец раскрыл свои настоящие планы по работе в России



Австрийский банк Raiffeisenbank International раскрыл дальнейшие планы по работе российского отделения. Информацию собрали в РБК.



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Австрийский банк Raiffeisenbank International раскрыл дальнейшие планы по работе российского отделения. Информацию собрали в РБК.Ранее мы писали, что «Райф» заподозрили в затягивании времени и отсрочке выхода из России. Сейчас головной офис в Австрии решил обозначить планы по дальнейшей работе банка в РФ и порядке обслуживания клиентов. Их ждут ощутимые ограничения.



Согласно источнику, на презентации RBI представители «Райффайзен-банка» обозначили свои приоритеты в РФ на период ограниченной деятельности. «Райф» сфокусируется на размещении ликвидности на рублевые депозиты Центробанка, при этом выдача кредитов и проведение платежей будут строго лимитированы. Они разрешены только для «предварительно одобренного» списка клиентов банка — в их числе только крупные международные компании. И даже для них «Райфу» придется каждый раз проводить проверку.



Помимо этого, головной офис установил для российского «Райфа» жесткие ограничения по приему депозитов от граждан РФ. Новые вклады банк больше не открывает, а по всем текущим счетам ставки обнулились. Чтобы клиенты поменьше пользовались услугами «Райфа», были введены дополнительные повышенные комиссии. Также с 2023 года банк перестал проводить транзакции, связанные с оплатой электроники и автокомпонентов. В таком крайне урезанном состоянии «Райф» будет работать в обозримом будущем. О полном уходе из страны ничего сказано не было.