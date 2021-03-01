





Google стала активнее продвигать свою подписку One, которая предлагает больше места на облачном диске, приоритетную поддержку компании и семейный доступ. Так, теперь Google стала рассылать пользователям электронные письма, в которых сообщает, что лучше не хранить в ее сервисе Photo свои изображения в безлимитном «Высоком качестве», так как это может испортить их.При этом компания раньше сообщала, что хранение фото в «Высоком качестве» схоже с хранением оригиналов, однако теперь это уже не так: Google даже приводит наглядное сравнение того, как ухудшаются снимки. Также в «письме счастья» компания утверждает, что хранение фото в оригинальном качестве позволяет обрезать и увеличивать их без явно выраженной пикселизации.Судя по всему, Google таким письмом подталкивает пользователей к отказу от использования безлимитного хранения фото в «Высоком качестве» и переход на хранение оригиналов. А с учетом того, что 15 ГБ в таком случае могут быстро закончиться — компания предложит оформить подписку на более емкий облачный диск. Также нужно помнить, что с 1 июня фото и видео в «Высоком качестве» также начнут занимать место на диске — вполне возможно, что компания пытается снизить число недовольных, переведя их к тому времени на подписку One.