





«Вымпелком» (бренд «Билайн») приступил к модернизации сетей домашнего интернета по всей России. Программа рассчитана на два ближайших года и потребует инвестиций в размере 2,3 миллиарда рублей.Первый этап по расширению ёмкости фиксированной сети уже завершён. Он затронул Москву, Санкт-Петербург, Воронеж, Иваново, Ставрополь, Тверь, Казань, Кемерово, Пермь, Смоленск, Сочи, Тольятти, Ульяновск и Череповец. Ёмкость сети широкополосного доступа в интернет в этих городах в среднем выросла на 40%, а пропускная способность каналов увеличилась до 100 Гбит/с.Технические специалисты «Билайна» заменяют устаревшее оборудование на каждом участке сети, а также расширяют ёмкости существующих каналов и строят дополнительные каналы связи. В ближайшие два года сеть домашнего интернета будет модернизирована во всех регионах России. «Билайн» считает, что это позволит лучше справляться с высокими нагрузками и оперативно обеспечит стабильный доступ в интернет российским пользователям.