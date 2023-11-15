Большое обновление Windows 11 Moment 4 теперь может скачать любой желающий. Ссылка внутри

Microsoft начала распространять ноябрьский патч Windows 11, включающий все новые опции Moment 4. Об этом пишет Windows Latest.
Ранее мы рассказывали о Windows 11 Moment 4 — это масштабное обновление ОС от Microsoft, которое приносит много нововведений, исправлений и улучшений. До сих пор установка этого апдейта была опциональной и по желанию, а теперь — обязательна.
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Всем пользователям Windows 11 в ближайшее время придет ноябрьский патч KB5032190 для сборок Windows 11 23H2 и 22H2. Он активирует все новые опции Moment 4 по умолчанию — то есть, после обновления вы увидите видоизмененную систему. Например, на панели задач появится Copylot и обновленный «Проводник», а в разделе «Персонализация» — возможность разгруппировки панели задач.
Если вы не пользуетесь Центром обновления Windows или не хотите ждать, то можете скачать самую последнюю сборку KB5032190 по этой ссылке. Для пользователей из РФ может потребоваться включение VPN.