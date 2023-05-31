ChatGPT и Midjourney сравнили с ядерной войной — эксперты напуганы их потенциалом



Эксперты в области ИИ подписали открытое письмо, в котором изложены их опасения по поводу развития нейросетей. Об этом пишет Livemint.



Согласно источнику, Центр безопасности ИИ создал открытое письмо, которое подписали более 350 руководителей, исследователей и инженеров — все эти люди так или иначе связаны с индустрией ИИ.





«Снижение риска исчезновения из-за ИИ должно стать глобальным приоритетом наряду с другими рисками социального масштаба, такими как пандемии и ядерная война», –– цитата из письма.