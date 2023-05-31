ChatGPT и Midjourney сравнили с ядерной войной — эксперты напуганы их потенциалом

Эксперты в области ИИ подписали открытое письмо, в котором изложены их опасения по поводу развития нейросетей. Об этом пишет Livemint.
Согласно источнику, Центр безопасности ИИ создал открытое письмо, которое подписали более 350 руководителей, исследователей и инженеров — все эти люди так или иначе связаны с индустрией ИИ.
«Снижение риска исчезновения из-за ИИ должно стать глобальным приоритетом наряду с другими рисками социального масштаба, такими как пандемии и ядерная война», –– цитата из письма.
По сути, эксперты поставили ChatGPT, Midjourney и другие генеративные нейросети в один ряд с такими страшными явлениями, как COVID-19 или ядерная война. Скорее всего, они имеют в виду последствия дальнейшего развития нейросетей, о которых человечество пока не подозревает.
В числе подписавших письмо есть даже Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, которая создала ChatGPT. Помимо него, с опасениями экспертов согласились исполнительный директор Google DeepMind и даже «крестные отцы» нейросетевого хайпа Джеффри Хинтон и Йошуа Бенджио.
Это не первое открытое заявление об опасности ИИ. Ранее ряд известных людей уже выступал за ограничение развития нейросетей, а Билл Гейтс публично высказывал свое мнение по этому вопросу.