Билл Гейтс раскрыл, что нейросети сделают с интернетом и людьми в ближайшее время

Олег

Билли

Фото: altamente.org

Соучредитель компании Microsoft Билл Гейтс дал интервью зарубежным СМИ и рассказал, как нейросети повлияют на нашу жизнь в ближайшее время. Информацию собрали в Gizmochina.

Гейтс предсказал большие перемены для интернета и его пользователей из-за взлета популярности и развития искусственного интеллекта. Например, он уверен: ИИ автоматизирует многие виды работы, которая сейчас выполняется людьми — а значит, лишит их рабочих мест. С другой стороны, нейросети создадут новые рабочие места для тех, кто будет внедрять, настраивать и отлаживать их.

Кроме того, миллиардер считает, что в скором времени виртуальные нейросетевые помощники станут настолько умными и сложными, что запросто заменят и убьют Google-поиск и Amazon. ИИ сможет очень точно понимать потребности пользователей и их привычки, поэтому будет помогать им во всём — от поиска информации до покупок.

Ранее мы рассказывали о предыдущем публичном выступлении Гейтса. Там он отзывался о нейросетях довольно позитивно. 

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Источник:
Gizmochina
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