





Нейроинтерфейсами сейчас уже никого не удивить — даже Илон Маск отметился в этой области разработкой своего чипа Neuralink, который на демонстрации в прошлом году был имплантирован свинье по имени Гертруда. Однако проблема таких интерфейсов в том, что они проводные — а это сильно ограничивает их область применения.Решить эту проблему смогли специалисты из Университета Брауна в Род-Айленде: они установили беспроводную связь между человеческим мозгом и компьютером, способную передавать сигналы с «разрешением на уровне одного нейрона и с полной широкополосной точностью».На фоне растущего интереса к интерфейсам мозг-компьютер в ходе нового исследования, описанного в журнале, двое участников с параличом (мужчины в возрасте 35 и 63 лет, которые ранее перенесли травмы спинного мозга) использовали систему BrainGate с беспроводным передатчиком, которая позволяла им управлять курсором и вводить текст на планшете.При этом вся информация передавалась «по воздуху», а вес передатчика составил всего 40 грамм, что делает его незаметным при креплении к голове, в отличие от неудобных и ограничивающих подвижность кабелей. По словам Джона Симерала, доцента инженерных наук Университета Брауна и ведущего автора исследования, передатчик «подключается к электродной матрице в моторной коре головного мозга, используя тот же порт, что и в проводных системах».Он добавил, что «сигналы записываются и передаются с аналогичной точностью, что означает, что мы можем использовать те же алгоритмы декодирования, которые мы использовали с проводным оборудованием». При этом заряда аккумулятора хватает на 24 часа поддерживания работы интерфейса мозг-компьютер — это позволяет использовать оборудование для диагностики даже во сне.Ли Хохберг, профессор инженерии в Университете Брауна и руководитель исследования, сказал: «Благодаря этой системе мы можем наблюдать за мозговой активностью пациента дома в течение длительного периода времени, что раньше было почти невозможно. Это поможет нам разработать алгоритмы декодирования, обеспечивающие плавное, интуитивно понятное и надежное восстановление мобильности людей с параличом».