Компания Microsoft поделилась самыми частыми жалобами пользователей тестовых сборок Windows 11. Люди привыкли к предыдущей версии Windows и испытывают разочарование не встретив привычных возможностей.
Среди частых жалоб — невозможность перетащить панель задач с нижней части экрана влево, вправо или наверх. Пока неизвестно, вернёт ли Microsoft такую возможность, но очевидно, что компания в курсе того, что людям этого не хватает. Пользователи также жалуются на то, что они больше не могут закреплять приложения на панели задач простым перетаскиванием из «Проводника», требуется запускать приложение, и только тогда его можно закрепить.
Ещё одна частая, хотя и довольно экзотичная жалоба заключается в том, что у пользователей не получается установить на панели задач часы с показом секунд. Раньше это можно было сделать внеся изменения в системный реестр добавлением параметра ShowSecondsInSystemClock, а теперь этот параметр не поддерживается. Чтобы вернуть часы с показом секунд, придётся воспользоваться сторонними приложениями (например, T-Clock Redux).
Поступают жалобы и от тех, кто хотел бы обновиться до Windows 11, но не может это сделать из-за аппаратных ограничений. Например, новая операционная система несовместима с некоторыми старыми процессорами и требует, чтобы компьютер обладал физическим модулем шифрования TPM 2.0. Существует способ обойти требования наличия TPM 2.0, но известно, что Microsoft собирается прикрыть лазейку с выпуском релизной версии Windows 11 этой осенью.
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